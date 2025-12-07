Flávio Bolsonaro avalia deixar disputa à presidência: 'Tenho um preço'

Dois dias após anunciar a pré-candidatura à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu que pode deixar o pleito e disse estar disposto a “negociar”.

Em conversa com a imprensa neste domingo (7/12), após deixar um culto em Brasília, o filho mais velho de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que vai revelar em breve o “preço” para abandonar a candidatura.

"Tem uma possibilidade de eu não ir até o fim, e eu tenho um preço para isso, que eu vou negociar. Eu tenho um preço, só que eu só vou falar para vocês amanhã", disse.

Flávio foi questionado se o “preço” seria a anistia aos envolvidos na trama golpista ser pautada na Câmara dos Deputados e respondeu que “está quente”. No sábado (6), o senador deu início à pré-campanha, cobrando parlamentares pelo avanço do projeto.

"Espero que os presidentes da Câmara e do Senado cumpram aquilo que eles prometeram para nós quando eram candidatos ainda, que pautariam a anistia e deixariam o pau cantar no voto e no plenário", completou hoje.

A anistia beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e três meses por coordenar a trama golpista.

Flávio ainda fez uma autoavaliação da candidatura e disse ser um “Bolsonaro diferente”. "Um Bolsonaro muito mais centrado, um Bolsonaro que conhece a política, que conhece Brasília, um Bolsonaro que realmente vai querer fazer uma pacificação nesse país".

Pré-candidatura

Diante da inelegibilidade do pai, o senador foi escolhido para representar a ala bolsonarista nas eleições presidenciais de 2026.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O anúncio ocorreu nessa sexta-feira (5/12), em comunicado divulgado por Flávio. Ele havia se reunido com o pai na terça (2/12) e recebeu “a missão de dar continuidade ao projeto de nação”, nas palavras do senador.