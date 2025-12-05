Flávio Bolsonaro confirma candidatura à presidência: 'Ninguém aguenta mais'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou, nesta sexta-feira (5/12), que vai disputar a presidência da República nas eleições de 2026. Leia abaixo a íntegra do comunicado do parlamentar.

Flávio afirmou que a decisão veio do pai, Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “maior liderança política e moral do Brasil”. O ex-presidente está preso e inelegível após condenação por coordenar uma trama golpista.

Filho mais velho de Bolsonaro, ele herda a oportunidade de disputar o pleito. O irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e sua madrasta, Michelle (PL), também surgiram como opções, mas foram preteridos.

Flávio avaliou que o país vive “dias difíceis”. “Muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais!”

O comunicado de Flávio Bolsonaro

"É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.

Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo.

Eu não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo.

O nosso país vive dias difíceis, em que muitos se sentem abandonados, aposentados são roubados pelo próprio governo, narco-terroristas dominam cidades e exploram trabalhadores, estatais voltaram a ser saqueadas, novos impostos não param de ser criados ou aumentados, nossas crianças não têm expectativas de futuro. Ninguém aguenta mais!

Mas eu creio em um Deus que não abandona nossa nação.

Eu creio que Ele levanta pessoas e inicia novos tempos quando o povo clama por justiça.

Eu creio que nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar.

Eu me coloco diante de Deus e diante do Brasil para cumprir essa missão.

E sei que Ele irá à frente, abrindo portas, derrubando muralhas e guiando cada passo dessa jornada.

Que Deus abençoe o nosso povo!

Que Deus abençoe o nosso Brasil!"

