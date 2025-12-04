Assine
overlay
Início Política
Indicação ao STF

Sabatina de Jorge Messias fica para 2026

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), fez o anúncio momentos após a votação da LDO 2026

Publicidade
Carregando...
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
WL
Wal Lima - Correio Braziliense
Repórter
04/12/2025 20:52

compartilhe

SIGA
x
Bras..lia (DF), 01/07/2025 - o ministro da AGU, Jorge Messias, informou que a a....o declarat..ria de constitucionalidade foi apresentada ap..s solicita....o feita pelo presidente Luiz In..cio Lula da Silva e com base em estudo t..cnico e jur..dico solicitado ao ..rg..o na semana passada..Foto: Jos.. Cruz/Ag..ncia Brasil
O ministro da AGU, Jorge Messias crédito: José Cruz/Agência Brasil

Depois de cancelar a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), na última terça-feira (2/12), o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que a discussão sobre o tema ficará para 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A informação foi dada a jornalistas momentos após a votação de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) do ano que vem, nesta quinta-feira (4/12), em sessão conjunta do Congresso Nacional. “Este ano trataremos somente de orçamento”, disse o parlamentar, brevemente, sem dar maiores detalhes sobre a nova data para a avaliação do indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao STF.

Leia Mais

Messias terá de ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ter sua indicação apreciada em plenário. Ele foi escolhido por Lula para a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além de ser aprovado na sabatina da CCJ, o indicado precisa ter o nome confirmado no plenário, com maioria absoluta de votos, ao menos 41 senadores. O presidente da CCJ é o senador Otto Alencar (PSD-BA), e o relator da indicação, o senador Weverton (PDT-MA).

Tópicos relacionados:

alcolumbre barroso indicacao jorge-messias justica luis-roberto-barros lula

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay