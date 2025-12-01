Assine
overlay
Início Política
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ministro de Lula minimiza 'estresse pontual' em indicação de Messias

Silveira disse acreditar no "diálogo" para resolver impasse em torno do nome do atual advogado-geral da União indicado pelo presidente ao STF

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
01/12/2025 15:37 - atualizado em 01/12/2025 15:37

compartilhe

SIGA
x
Ministro Alexandre Silveira esteve em Belo Horizonte nesta segunda-feira (24/11)
Ministro Alexandre Silveira afirmou que "quem sabe a hora de Lula entrar em qualquer discussão é o próprio presidente" crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

O ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira (PSD-MG), atendeu a imprensa no Senado Federal nesta segunda-feira (1º/12) e respondeu sobre as articulações para a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente Lula escolheu Messias, atual advogado-geral da União, para a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, preterindo o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Contudo, o parlamentar é o principal aliado do líder da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), que pode dificultar a indicação.

"Eu acredito sempre no diálogo, na busca dos problemas reais da sociedade. Esse é o papel que o presidente Lula exerce com tanta experiência, de forma extremamente dedicada. Dialogar para construir maioria nas casas parlamentares é extremamente natural e qualquer estresse que seja pontual, eu tenho absoluta convicção que será resolvido para o bem do Brasil", analisou Silveira.

Para confirmar a indicação de Lula, o escolhido tem que passar por uma sabatina no Senado e depois deve ser aprovado pela maioria da Casa.

"Quem sabe a hora de o presidente Lula entrar em qualquer discussão é o presidente Lula, que teve 60 milhões de votos no Brasil. É o líder desta nação, tem uma responsabilidade e uma experiência tremenda no trato com a coisa pública e no trato na relação democrática com o Parlamento Nacional", disse.

Leia Mais

Pacheco no governo?

O ex-presidente do Congresso Nacional é o nome preferido de Lula para a disputa do Executivo mineiro em 2026. Ele, contudo, tem se colocado mais distante do páreo nas últimas declarações públicas.

Seu partido, inclusive, acaba de filiar o vice-governador, Mateus Simões, herdeiro político de Romeu Zema (Novo) nas eleições de 2026. Então, se realmente quiser concorrer, Pacheco terá que trocar de legenda – o que deve acontecer em breve, junto com Silveira, seu aliado no PSD.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Se o ex-presidente (do Senado] e amigo Rodrigo Pacheco for candidato a governador de Minas, eu já deixei público que eu apoiarei com todo entusiasmo, até porque eu reconheço o seu valor como homem público, como alguém que prestou relevância em vista à sociedade brasileira, na defesa da democracia, na defesa dos valores republicanos", completou Silveira.

Tópicos relacionados:

alexandre-silveira jorge-messias lula rodrigo-pacheco sabatina senado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay