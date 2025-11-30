Assine
CADEIA NACIONAL DE TV

Lula fala de isenção do IR e projeta R$ 28 bi na economia; veja vídeo

"Pela primeira vez, em mais de 100 anos após o início do IR, privilégios de uma pequena elite deram lugar a conquistas para a maioria do povo", disse Lula

Repórter
30/11/2025 21:28

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse na noite deste domingo (30/11) que dezembro de 2025 será o último mês com desconto na folha para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Também está prevista a redução de impostos para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350. A declaração foi dada em cadeia nacional de TV. 

“Pela primeira vez, em mais de 100 anos após o início do Imposto de Renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a conquistas para a maioria do povo brasileiro”, afirmou Lula. Essa mudança deve injetar R$ 28 bilhões na economia no próximo ano, segundo o presidente.

O aumento da faixa de isenção do IR foi sancionado pelo presidente no último dia 26. O Senado e a Câmara haviam aprovado a medida por unanimidade.

A ampliação da faixa será possível porque "0,1% da população" brasileira passará a pagar mais impostos "para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem esse país”, declarou Lula. O percentual informado equivale a cerca de 140 mil pessoas, ganham mais de R$ 1 milhão por ano.

