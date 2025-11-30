Lula sinaliza rompimento com Davi Alcolumbre se Jorge Messias for derrotado

Ministros próximos a Lula têm dito que o presidente está decidido a romper com Davi Alcolumbre caso o Senado rejeite o nome de Jorge Messias para o Supremo por articulação do senador.

O movimento, segundo relatos feitos à coluna, incluiria retirar de Alcolumbre todos os espaços hoje ocupados por seus aliados no governo: ministérios, cargos de segundo e terceiro escalão e a influência que ele exerce em indicações de desembargadores federais e de diretores de agências reguladoras.

A avaliação no Planalto é que Alcolumbre teria mais a perder que Lula em um confronto dessa escala. “Ele não conhece o presidente. Lula não perdoaria isso”, resumiu um ministro que atua pela aprovação de Messias.