Assine
overlay
Início PlatôBr

Lula sinaliza rompimento com Davi Alcolumbre se Jorge Messias for derrotado

Ministros afirmam que, se a reprovação a Messias ocorrer por articulação de Alcolumbre, o presidente retirará todo o espaço do senador no governo

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
30/11/2025 06:03

compartilhe

SIGA
x
Lula sinaliza rompimento com Davi Alcolumbre se Jorge Messias for derrotado
Lula sinaliza rompimento com Davi Alcolumbre se Jorge Messias for derrotado crédito: Platobr Politica

Ministros próximos a Lula têm dito que o presidente está decidido a romper com Davi Alcolumbre caso o Senado rejeite o nome de Jorge Messias para o Supremo por articulação do senador.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O movimento, segundo relatos feitos à coluna, incluiria retirar de Alcolumbre todos os espaços hoje ocupados por seus aliados no governo: ministérios, cargos de segundo e terceiro escalão e a influência que ele exerce em indicações de desembargadores federais e de diretores de agências reguladoras.

A avaliação no Planalto é que Alcolumbre teria mais a perder que Lula em um confronto dessa escala. “Ele não conhece o presidente. Lula não perdoaria isso”, resumiu um ministro que atua pela aprovação de Messias.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay