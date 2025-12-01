Michelle Bolsonaro critica aliados no Ceará por aproximação com Ciro Gomes

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) subiu o tom, nesse domingo (30/11), ao criticar aliados no Ceará por gestos de aproximação com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), que tenta se reposicionar politicamente de olho na disputa de 2026. A cobrança foi feita durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do estado.

No discurso, Michelle falou diretamente ao deputado federal André Fernandes (PL-CE), presidente estadual da sigla no Ceará, a quem atribuiu um movimento precipitado ao comparecer à cerimônia de filiação de Ciro ao PSDB, ocasião em que o peessedebista chamou o parlamentar de “jovem talento”. A ex-primeira-dama pediu que um aliado lesse o título de uma reportagem em que Ciro afirmava se orgulhar de “redigir a inelegibilidade de Bolsonaro”.

“É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer”, afirmou Michelle. Ela destacou ter percorrido o país elogiando Fernandes e outros nomes da nova geração da direita, como Nikolas Ferreira (PL-MG). “Tenho orgulho de vocês, mas fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita? Isso não dá”, repetiu.

Michelle ainda acusou Ciro de não demonstrar sinais de pacificação e de seguir atacando a família Bolsonaro. “A pessoa continua dizendo que a família é de ladrão, de bandido. Compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas quando fala das joias, que sabemos ser um direito personalíssimo. Não existe mais essa de unidade”, afirmou. Ela também criticou falas de Ciro sobre “fortalecer a centro-esquerda” e a “essência de esquerda”.

Em conversa com jornalistas após o evento, André Fernandes disse que a aliança com Ciro Gomes teve o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro antes de ele ir preso. “A esposa do ex-presidente Bolsonaro vem aqui e diz que fizemos a movimentação errada, sendo que o próprio presidente, no dia 29 de maio, pediu para ligarmos para Ciro Gomes no viva-voz e ficou acertado que o apoiaríamos. Logo em seguida, pelo presidente Valdemar Costa Neto também”, contou.

Prisão de Bolsonaro

Em seu discurso, também defendeu Jair Bolsonaro, que começou a cumprir pena por tentativa de golpe de Estado na última semana. Em tom emocional, Michelle classificou a prisão do marido como injusta. “O coração dói porque o peso da injustiça machuca. O meu galego foi preso porque enfrentou um sistema corrupto, cruel”, disse.

O evento em Fortaleza (CE) reuniu lideranças da direita nacional, entre elas o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), pré-candidato ao Planalto, além dos senadores Jorge Seif (PL-SC) e Carlos Portinho (PL-RJ), entre outros parlamentares.