PERDÃO

Zema volta a defender indulto a Bolsonaro em evento do Novo

Discurso foi feito na frente da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, no lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará

30/11/2025 17:04

Pré-candidato à Presidência, Zema não perde a oportunidade de defender Jair Bolsonaro em suas declarações públicas crédito: Reprodução/Agência Brasil

Romeu Zema (Novo) voltou a defender um indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro neste domingo (30/11). A mensagem do governador de Minas Gerais foi proferida durante um discurso no evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará, em Fortaleza.

“Gostaria de encerrar minha fala me solidarizando com o (ex-)presidente Bolsonaro, Michelle, que tem todo meu respeito. Tenho certeza que, em 2027, no máximo, ele estará em liberdade, porque o novo presidente do Brasil não permitirá essa injustiça feita com ele e com todos os outros que estão detidos”, disse Zema no evento que também contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).


A ocasião também reuniu outros políticos alinhados ao bolsonarismo, como os deputados federais André Fernandes (PL), Bia Kicis (PL), Marcel Van Hattem (Novo), Sóstenes Cavalcante (PL); o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo); e, por videoconferência, o senador Magno Malta (PL).

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, em suas aparições públicas Zema não perde a oportunidade de defender Jair Bolsonaro e se comprometer a lhe conceder o perdão presidencial caso seja eleito.

