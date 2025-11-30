Assine
'MUITO TRISTE'

Zema solta rojão, é criticado pelo barulho e diz que vídeo foi editado

Governador soltou o artefato para comemorar vitória sobre o PT em ação na Justiça. Zema foi cobrado por causa de lei de BH que proíbe fogos com barulho

ARTUR BÚRIGO
ARTUR BÚRIGO
Repórter
30/11/2025 16:30

Zema acende rojão para comemorar vitória na Justiça contra o PT
Zema acende rojão para comemorar vitória na Justiça contra o PT crédito: Reprodução/Instagram

(FOLHAPRESS) - O governador Romeu Zema (Novo) publicou vídeo no último sábado (29/11) em que aparece estourando fogos de artifício em sua residência em Belo Horizonte para comemorar a derrota do PT em um processo judicial contra ele.

Uma lei municipal de 2022, porém, proíbe a queima de fogos de artifício e estampido na capital mineira, assim como de outros artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso.

Procurado, o Governo de Minas encaminhou comentário do governador na postagem em que ele afirma que o ruído dos fogos teria sido adicionado na edição do vídeo.

Na filmagem, em tom irônico, o governador diz que fica "muito triste com a notícia" de que o PT perdeu processo contra ele e então acende fogos de artifício.

A lei municipal, regulamentada em 2023, prevê multa de R$ 100 a quem que descumprir a norma, e o valor pode aumentar em caso de reincidência. A Prefeitura de BH foi questionada sobre se houve sanção ao governador, mas não respondeu.

A ação judicial do partido do presidente Lula queria que Zema apagasse publicações em suas redes em que ele afirma que o PT "roubou dinheiro dos aposentados", em alusão às investigações sobre os descontos não autorizados no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A juíza da 13ª Vara Cível de Brasília Vanessa Maria Trevisan negou a solicitação do PT e afirmou que as críticas foram uma manifestação da opinião do governador.

Disse também que "em situações de relevante interesse público" a proteção da liberdade de expressão deve ser a regra, desde que limites não sejam extrapolados.

Pré-candidato às eleições presidenciais do próximo ano, Zema aumentou o tom contra o PT e o presidente Lula nos últimos meses na tentativa de reforçar a imagem de um antagonista ao presidente.

Além das investigações no INSS, também costumam ser alvo frequente das críticas do governador a política de segurança do governo federal e a gestão do seu antecessor no governo do estado, Fernando Pimentel (PT).

