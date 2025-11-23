Assine
PRISÃO PREVENTIVA

Michelle visita Bolsonaro na Polícia Federal

Ex-presidente está preso preventivamente em sala especial da Superintendência da PF em Brasília

MB
MARIANA BRASIL
Repórter
23/11/2025 16:40

Michelle acenou para apoiadores de Bolsonaro em frente à Superintendência da PF
Michelle acenou para apoiadores de Bolsonaro em frente à Superintendência da PF crédito: Evaristo Sa / AFP

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chegou à Superintendência da Polícia Federal em Brasília às 15h para visitar o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (23/11). Ela teve autorização do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Sem falas na chegada, ela desembarcou do carro próximo ao prédio principal da sede regional e acenou brevemente para os cerca de 30 apoiadores que aguardavam a chegada dela em frente à unidade da PF.

Manifestantes se instalaram em frente à Superintendência desde que Bolsonaro veio cumprir a prisão preventiva no local, no sábado (22).

Até agora, apenas médicos e advogados do ex-presidente puderam visitá-lo. Pela manhã, foi realizada audiência de custódia, que confirmou a prisão.

Prisão preventiva

Bolsonaro está preso preventivamente por determinação de Moraes. Ele foi levado para uma sala especial da Superintendência da PF em Brasília.

Entre as justificativas para o ministro decretar a medida do ex-presidente, com a transferência dele de casa, onde cumpria prisão domiciliar, para a PF, está a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica, admitida por Bolsonaro.

