Fraude contra aposentados

CPMI do INSS convoca governador Zema

A justificativa é o fato de a Zema Financeira, empresa da família do chefe do Executivo, ter sido autorizada por Bolsonaro a fazer empréstimos consignados

Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
04/12/2025 13:50 - atualizado em 04/12/2025 13:51

Zema vai depor na CPMI do INSS
Zema vai depor na CPMI do INSS crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press

 A CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga desvios em aposentadorias do INSS aprovou nesta quinta-feira (4) a convocação do governador Romeu Zema (Novo).

A justificativa é o fato de a Zema Financeira, empresa de sua família, ter sido uma das beneficiadas por uma medida provisória do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que autorizou a realização de empréstimos consignados sobre valores do Auxílio Brasil, hoje rebatizado com seu nome original de Bolsa Família, e do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 


O pedido de convocação foi apresentado pelo deputado Rogério Correia (PT-MG). De acordo com o deputado, o consignado para beneficiários do BPC e do antigo Auxílio Brasil foi autorizado no governo Bolsonaro e beneficiou apenas 12 instituições que receberam autorização para operar, entre elas a Zema Financeira. O parlamentar também solicitou a quebra de sigilo da empresa, no entanto, não foi aprovado.

A convocação foi aprovada com o apoio do Novo e da oposição, que votaram a favor afirmando que Zema não tem o que esconder.

A CPMI iniciou seus trabalhos em agosto com o objetivo de apurar descontos associativos irregulares da aposentadoria de beneficiários do INSS e também empréstimos consignados fraudulentos.

Tópicos relacionados:

bolsonaro convocacao cpmi cpmi-do-ins cpmi-do-inss inss politica

