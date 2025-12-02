Assine
QUESTIONAMENTOS

PT quer responsabilizar Zema por vídeo com rojão, diz deputado estadual

Deputado estadual Cristiano Silveira (PT) afirma que governador descumpriu norma municipal em publicação nas redes sociais

Sílvia Pires
Sílvia Pires
Repórter
Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.
02/12/2025 15:35

Deputado estadual Cristiano Silveira (PT) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa
Deputado estadual Cristiano Silveira (PT) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa crédito: Luiz Santana/ALMG

O Partido dos Trabalhadores decidiu levar à Justiça a polêmica envolvendo Romeu Zema (Novo) e o vídeo em que o governador aparece estourando um rojão em Belo Horizonte, cidade onde a prática é proibida por lei. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2/12) pelo deputado estadual Cristiano Silveira (PT) durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa.

A gravação foi publicada por Zema no sábado (29/11) e mostra o governador reproduzindo um meme que combina um comentário irônico, com o momento em que acende um artefato pirotécnico. A peça foi usada para comemorar nas redes sociais a derrota do PT em um processo judicial movido contra ele.

O detalhe que motivou a reação do partido é que Belo Horizonte tem, desde 2022, uma lei que proíbe fogos de artifício com estampido e outros efeitos sonoros ruidosos. A norma prevê multa mínima de R$ 100 para quem descumpri-la.

No plenário, Silveira afirmou que o vídeo demonstra desrespeito ao ordenamento municipal e que o governador deveria responder pelo episódio. Ele criticou a atitude e listou grupos afetados pelos fogos ruidosos.

“O Partido dos Trabalhadores está ingressando com uma ação para que ele seja responsabilizado, sendo verdade esta imagem que todos nós vimos, porque é um crime. Ele está desconectado da realidade, está na fantasia... é tão obcecado em ganhar mais uma curtida na rede social que faz qualquer idiotice. E a idiotice do momento foi soltar fogos numa cidade onde a lei proíbe”, disse.

As imagens receberam críticas nas redes sociais, o que levou Zema a justificar que o ruído exibido na gravação não correspondia à cena real. Segundo ele, “respeitando a Lei 11.400/2022, o ruído dos fogos foi adicionado em edição”. Em nota, o Governo de Minas reforçou o posicionamento divulgado pelo governador e afirmou que não houve descumprimento da legislação municipal.

O vídeo mostra o rojão sendo aceso, a projeção vertical do artefato e a explosão no céu. Em seguida, Zema volta a criticar o PT, menciona investigações no INSS e afirma ter sido alvo de tentativa de “censura” por parte do partido.

