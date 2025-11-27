Deputado do PT vai pautar convocação de Zema à CPMI do INSS

O governador Romeu Zema (Novo) pode depor na CPMI do INSS. Nesta quinta-feira (27/11), o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) revelou ao Estado de Minas que vai pautar a convocação do chefe do executivo mineiro na comissão.

Correia já enviou um requerimento em que pede a quebra de sigilo bancário e fiscal da Zema Financeira, empresa do Grupo Zema, do qual o governador é herdeiro e ex-administrador. O texto é justificado pela concessão de empréstimo consignado pela entidade para aposentados e pensionistas do INSS via processo online, que, segundo o deputado, “gera grandes riscos de fraude”.

“O Bolsonaro abriu a hipótese de crédito consignado para BPC e Auxílio Brasil. Foram só 12 instituições que tiveram autorização, uma delas foi essa (Zema Financeira). Temos que ver como funcionou, vai ser um exemplo dessas que fizeram o consignado, que passou a ser um tema da CPMI”, explicou o parlamentar à reportagem.

No texto, ele ainda destaca que a investigação seria “fundamental para apuração sobre possíveis conflitos de interesse, favorecimento indevido, tráfico de influência, recebimento de vantagens econômicas, ou seja, a eventual vinculação entre decisões administrativas do Governo Federal, interesses eleitorais e as atividades da Financeira Zema”.

O requerimento ainda não foi votado pela CPMI do INSS.

Convocação de Zema

Na sessão da CPMI desta quinta-feira, o governador foi tema de um debate acalorado. Correia afirmou que Zema “roubou demais”, enfurecendo o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).

“Não dá para o deputado chegar aqui e acusar o melhor governador do Brasil. Um vagabundo falar do melhor governador do Brasil”, disse van Hattem. “Lave a boca para falar do Zema”, completou.

Ao Estado de Minas, Correia disse que, diante do “chilique”, vai pedir a convocação do governador, mas destacou que a prioridade é investigar a Zema Financeira.

“Vou apresentar uma convocatória, mas o principal é a quebra de sigilo dessa empresa. Vai mostrar o que fazia essa empresa sobre os créditos consignados”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após a apresentação do requerimento, o texto precisa ser incluído na pauta pelo presidente da CPMI, Carlos Viana (Podemos-MG). Então, a convocação é votada pelos parlamentares. A reportagem solicitou um posicionamento do governo sobre o caso e ainda não obteve retorno