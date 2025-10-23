Assine
overlay
Início Nacional

Fux nega pedido do “Careca do INSS” para suspender quebras de sigilos pela CPI

Fux negou liminar pedida pela defesa do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, para suspender quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico

Publicidade
Carregando...
JP
João Pedroso de Campos
JP
João Pedroso de Campos
Repórter
23/10/2025 02:08

compartilhe

SIGA
x
Fux nega pedido do “Careca do INSS” para suspender quebras de sigilos pela CPI
Fux nega pedido do “Careca do INSS” para suspender quebras de sigilos pela CPI crédito: Platobr Nacional

Luiz Fux rejeitou um pedido do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, para que fossem suspensas as quebras de sigilo dele determinadas pela CPMI do INSS.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A decisão do ministro, em segredo de Justiça no STF, foi assinada por ele no último dia 15 de outubro. Fux negou a liminar pedida pela defesa de Antunes para suspender as quebras dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do lobista, do filho dele e de empresas ligadas a ambos.

A defesa do “Careca do INSS” (foto abaixo) também queria que o STF proibisse o uso das informações sigilosas obtidas a partir das quebras.

Empresário, Antônio Carlos,

Como mostrou a coluna, os advogados argumentavam que a CPMI acessou dados relativos a um período excessivamente abrangente, fora do escopo das investigações. Entre os 37 requerimentos da comissão citados pela defesa, há pedidos para acessar dados sigilosos entre 2015 e agosto de 2025.

Os defensores alegaram que as apurações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal sobre os bilionários descontos indevidos em aposentadorias, em tramitação na Justiça Federal, citam suspeitas entre 2019 e abril de 2025, quando foi deflagrada a Operação Sem Desconto. O “Careca do INSS” está preso desde setembro por ordem do STF.

A defesa afirmava que as quebras de sigilo no período aprovado pela CPMI configuram “pesca probatória”, ou seja, uma investigação especulativa, e seriam uma “verdadeira devassa na intimidade” de Antunes e seu filho, Romeu Carvalho Antunes.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay