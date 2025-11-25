Assine
FRAUDE NO INSS

Carlos Viana vai pautar convocação de Jorge Messias à CPMI do INSS

Movimento ocorre em meio ao acirramento do debate político sobre a indicação do AGU ao STF (Supremo Tribunal Federal)

Amanda S. Feitoza - Correio Braziliense
Repórter
25/11/2025 11:46

Senador Carlos Viana propõe que 5% do valor de multas ambientais sejam investidos na prevenção de desastres das chuvas
Senador Carlos Viana é o presidente da CPMI do INSS crédito: Roque de Sá/Agência Senado

A CPMI do INSS deve decidir, na quinta-feira (27/11), se convocará o advogado-geral da União, Jorge Messias, para depor. A informação foi confirmada pelo presidente da comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), em postagem publicada na madrugada desta terça-feira (25/11) no X (antigo Twitter).

A possível ida de Messias à CPMI ocorre em meio ao acirramento do debate político sobre sua indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal). Ele foi escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ocupar a vaga deixada por Luís Roberto Barroso.

O movimento para convocar Messias ganhou força na semana passada, quando parlamentares da oposição insistiram que o AGU deve explicar suspeitas de que, em 2024, teria havido uma espécie de proteção a pedidos de bloqueios judiciais relacionados ao Sindnapi-FS, sindicato ligado à Força Sindical.

Opositores como Carlos Jordy (PL-RJ) e Evair de Melo (PP-ES) reforçaram o apelo. Jordy declarou que Messias precisa ser “sabatinado” pela comissão e cobrou explicações sobre sua atuação, dizendo querer entender por que o AGU “não tomou providências” antes da Operação Sem Desconto.

No Senado, o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), elevou o tom e acusou a AGU de “prevaricação”, prometendo levar o caso a órgãos de controle.

Anúncio de Carlos Viana

Na publicação em que confirmou que colocará o pedido de convocação em votação, Viana escreveu: “Decidi colocar em pauta, nesta quinta-feira, na CPMI do INSS, a votação do pedido de convocação do ministro da AGU, Jorge Messias. Os parlamentares terão a oportunidade de votar contra ou a favor. Em temas que envolvem o interesse público, a verdade sempre encontra seu caminho e o Parlamento existe para permitir que ela apareça”.

A votação desta quinta-feira definirá se Messias será oficialmente chamado para prestar depoimento à comissão, que investiga irregularidades no âmbito do INSS e possíveis esquemas envolvendo sindicatos e intermediários.

carlos-viana cpmi cpmi-do-inss inss jorge-messias stf

