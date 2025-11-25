Carlos sobre prisão de Bolsonaro: 'Povo sangra com covardias do regime'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) voltou a atacar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a defender a aprovação de uma anistia ampla aos condenados e investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Em publicação no X (antigo Twitter) na manhã desta terça-feira (25/11), o filho do ex-presidente afirmou que “o povo sangra com as covardias do regime e exige anistia” e disse acreditar que a pauta deve avançar no Congresso ainda nesta semana.

O povo sangra com as covardias do regime e exige anistia. Mais presos políticos morrerão na cadeia, e há avanços para que, nesta semana, a matéria legislativa progrida no Congresso Nacional. A reunião com parlamentares do PL e membros de diversos outros partidos direciona, de… pic.twitter.com/iu0A71ZWF9 — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 25, 2025

Segundo ele, reuniões entre parlamentares do Partido Liberal e de outras legendas estão “direcionando de forma mais coesa” os votos necessários para aprovar a medida. A fala ocorre um dia após a Primeira Turma do STF confirmar, por unanimidade, a transformação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em prisão preventiva.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, reiterou que o ex-presidente descumpriu, por diversas vezes, medidas cautelares impostas no processo que investiga a tentativa de coação ao inquérito da trama golpista. Eduardo Bolsonaro é réu nesse processo.

Ao defender a manutenção da prisão preventiva, Moraes afirmou que "não há dúvidas" sobre a necessidade da medida, citando risco à ordem pública e alegações de tentativa de fuga na madrugada de sábado (22), quando Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica.

O relator também lembrou episódios anteriores: em julho e agosto, Bolsonaro teria violado a determinação de não utilizar redes sociais, chegando a aparecer, mesmo que indiretamente, em vídeos de apoiadores.

Segundo Moraes, já constava na decisão que impôs a prisão domiciliar, em agosto, que qualquer novo descumprimento resultaria na conversão para prisão preventiva.

Prisão de Bolsonaro