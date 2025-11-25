Assine
overlay
Início Política
FILHO DO EX-PRESIDENTE

Carlos sobre prisão de Bolsonaro: 'Povo sangra com covardias do regime'

Filho do ex-presidente pressiona Congresso por votação da anistia enquanto STF mantém prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
25/11/2025 10:00 - atualizado em 25/11/2025 10:03

compartilhe

SIGA
x
Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez'
Carlos Bolsonaro ironiza delação de Mauro Cid: 'Parabéns pelo que fez' crédito: Redes Sociais

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) voltou a atacar decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e a defender a aprovação de uma anistia ampla aos condenados e investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em publicação no X (antigo Twitter) na manhã desta terça-feira (25/11), o filho do ex-presidente afirmou que “o povo sangra com as covardias do regime e exige anistia” e disse acreditar que a pauta deve avançar no Congresso ainda nesta semana.

Leia Mais

Segundo ele, reuniões entre parlamentares do Partido Liberal e de outras legendas estão “direcionando de forma mais coesa” os votos necessários para aprovar a medida. A fala ocorre um dia após a Primeira Turma do STF confirmar, por unanimidade, a transformação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em prisão preventiva.

O relator, ministro Alexandre de Moraes, reiterou que o ex-presidente descumpriu, por diversas vezes, medidas cautelares impostas no processo que investiga a tentativa de coação ao inquérito da trama golpista. Eduardo Bolsonaro é réu nesse processo. 

Ao defender a manutenção da prisão preventiva, Moraes afirmou que "não há dúvidas" sobre a necessidade da medida, citando risco à ordem pública e alegações de tentativa de fuga na madrugada de sábado (22), quando Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica. 

O relator também lembrou episódios anteriores: em julho e agosto, Bolsonaro teria violado a determinação de não utilizar redes sociais, chegando a aparecer, mesmo que indiretamente, em vídeos de apoiadores.

Segundo Moraes, já constava na decisão que impôs a prisão domiciliar, em agosto, que qualquer novo descumprimento resultaria na conversão para prisão preventiva.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Prisão de Bolsonaro

Tópicos relacionados:

alexandre-de-moraes anistia carlos-bolsonaro congresso-nacional jair-bolsonaro stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay