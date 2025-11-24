Carlos sobre a prisão de Bolsonaro: 'Maldade sempre encontra resposta'
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que decisão que levou à prisão preventiva do seu pai 'atropela a lei' e é um 'ato de perversidade'
O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma série de críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação no X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (24/11), o filho do ex-presidente afirmou que o pai é vítima de uma “injustiça histórica” e que a lei teria sido “atropelada”.
- Medicamentos de Bolsonaro são seguros, mas podem alterar consciência
- Moraes autoriza visita dos filhos de Bolsonaro na prisão
Na publicação, Carlos sustenta que “as piores injustiças” não resistem ao tempo e afirma que a “maldade sempre encontra resposta”. Para ele, Bolsonaro, preso desde sábado (22) após violar a tornozeleira eletrônica, é um líder que “sempre amou seu povo”, atuou “dentro da Constituição” e entregou “mais ao Brasil mesmo com menos meios”.
O vereador também comparou o episódio vivido pelo pai ao que chamou de violações sofridas por “milhares de brasileiros”, em referências aos presos pela invasão do 8 de janeiro de 2023. Na avaliação dele, a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes representa um ato de “perversidade” e “sadismo”.
“Hoje, foi estraçalhado ao atropelo da lei, assim como milhares de brasileiros que tiveram seus direitos violados”, escreveu. Carlos afirmou ainda que “é impossível que a verdade permaneça soterrada”.
“É impossível que a perversidade e o sadismo triunfem enquanto o Senhor dos Exércitos vela pelos bons e pelos sentimentos mais puros do ser humano. Eu confio!”, completou.
A manifestação do vereador do Rio de Janeiro ocorre no momento em que a Primeira Turma do STF se prepara para analisar, nesta segunda-feira, a decisão que levou o ex-presidente à prisão. Bolsonaro segue detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, enquanto o colegiado avalia a manutenção da medida.
Na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo. A maldade sempre encontra resposta, e nenhum ciclo se encerra carregando tanto ódio contra um homem que sempre amou seu povo e atuou dentro da Constituição e entregou mais ao Brasil mesmo com menos meios. Ele… pic.twitter.com/WUE6BFwoKD— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 24, 2025
Por que Bolsonaro foi preso?
- O ex-presidente está detido desde sábado (22) na Superintendência Regional da Polícia Federal, no Distrito Federal.
- A prisão foi decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após notificação do Centro de Integração de Monitoração Eletrônica, que registrou violação da tornozeleira às 0h08 de sábado.
- Moraes fundamentou a decisão alegando que o episódio configurou uma tentativa de fuga, supostamente "facilitada pela confusão" gerada por uma vigília de apoiadores convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em frente ao condomínio.
- Em audiência de custódia realizada por videoconferência no domingo (23), Bolsonaro admitiu ter usado um ferro de solda para tentar abrir o "case" do equipamento, acreditando haver uma escuta instalada no dispositivo.
- A defesa negou intenção de fuga e alegou que o ex-presidente sofreu um surto paranoico provocado pela interação medicamentosa de pregabalina e sertralina. Segundo o relato, Bolsonaro teria "caído na razão" minutos após iniciar a violação.