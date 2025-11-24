Assine
FILHO DO EX-PRESIDENTE

Carlos sobre a prisão de Bolsonaro: 'Maldade sempre encontra resposta'

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro diz que decisão que levou à prisão preventiva do seu pai 'atropela a lei' e é um 'ato de perversidade'

Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
24/11/2025 08:26

Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro
'Injustiça não resiste ao tempo', diz Carlos sobre prisão de Bolsonaro crédito: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reagiu à prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com uma série de críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação no X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (24/11), o filho do ex-presidente afirmou que o pai é vítima de uma “injustiça histórica” e que a lei teria sido “atropelada”.

Na publicação, Carlos sustenta que “as piores injustiças” não resistem ao tempo e afirma que a “maldade sempre encontra resposta”. Para ele, Bolsonaro, preso desde sábado (22) após violar a tornozeleira eletrônica, é um líder que “sempre amou seu povo”, atuou “dentro da Constituição” e entregou “mais ao Brasil mesmo com menos meios”.

O vereador também comparou o episódio vivido pelo pai ao que chamou de violações sofridas por “milhares de brasileiros”, em referências aos presos pela invasão do 8 de janeiro de 2023. Na avaliação dele, a prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes representa um ato de “perversidade” e “sadismo”.

“Hoje, foi estraçalhado ao atropelo da lei, assim como milhares de brasileiros que tiveram seus direitos violados”, escreveu. Carlos afirmou ainda que “é impossível que a verdade permaneça soterrada”. 

“É impossível que a perversidade e o sadismo triunfem enquanto o Senhor dos Exércitos vela pelos bons e pelos sentimentos mais puros do ser humano. Eu confio!”, completou.

A manifestação do vereador do Rio de Janeiro ocorre no momento em que a Primeira Turma do STF se prepara para analisar, nesta segunda-feira, a decisão que levou o ex-presidente à prisão. Bolsonaro segue detido na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, enquanto o colegiado avalia a manutenção da medida.

Por que Bolsonaro foi preso?

