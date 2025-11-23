Bolsonaro é visto pela 1ª vez após prisão, em visita de Michelle

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi visto pela primeira vez desde sua prisão na manhã desse sábado (22/11). O registro foi feito no fim da tarde deste domingo (23/11), na portaria da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília. O ex-chefe do Executivo foi detido preventivamente após tentar violar sua tornozeleira eletrônica. Às 12h, ele passou por audiência de custódia que determinou a manutenção da prisão.

Na imagem, capturada pela CNN Brasil, Bolsonaro aparece acompanhando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). A visita foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. No entanto, o encontro deveria acontecer até as 17h. A presidente do PL Mulher chegou à PF às 15h e saiu dez minutos antes do prazo-limite.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Ele estava em prisão domiciliar e foi detido preventivamente para garantia da ordem pública.

Na decisão, que determinou a medida cautelar, Moraes citou que o motivo foi a convocação para uma vigília em frente ao condomínio de Bolsonaro, organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e a tentativa de violação do equipamento de monitoramento eletrônico, usado pelo réu.

No documento, o ministro ainda ordenou que todas as visitas à sede da PF deverão ser previamente autorizadas pelo STF. A medida não inclui os advogados de Bolsonaro, regularmente constituídos e com procuração nos autos do processo da Trama Golpista, além da equipa médica que o acompanha em tratamentos de saúde.

Prisão mantida

No início desta tarde, o STF decidiu pela manutenção da prisão preventiva do ex-presidente. A audiência de custódia foi realizada por videoconferência. Durante o procedimento, a defesa argumentou que Jair teve um surto durante a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e negou que estivesse tentando fugir. Aliados e pessoas próximas da família do ex-presidente já haviam afirmado que Bolsonaro dizia ouvir vozes vindas da tornozeleira.

Nesse sábado, o Supremo divulgou um vídeo mostrando o estado do equipamento. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária do governo do Distrito Federal, a tornozeleira foi queimada em toda a circunferência. Ao ser questionado, Bolsonaro admitiu a violação e destacou que “meteu ferro” no equipamento por “curiosidade”, mas que não rompeu a pulseira.

Possibilidade de fuga

Na determinação da medida, que indicou a prisão preventiva, Alexandre de Moraes afirma que o agravamento da cautelar foi tomada para evitar que a aglomeração de pessoas dificultasse o cumprimento da ordem de prisão ao fim do processo da trama golpista, garantindo a ordem pública.

Momentos antes da prisão, a defesa de Bolsonaro pediu ao Supremo, na sexta-feira (21/11), que o ex-presidente fosse mantido em prisão domiciliar. Na petição, feita a Moraes, relator do caso, os advogados enumeraram os problemas de saúde do ex-presidente e falaram em "risco à vida". Eles pediam que Jair fosse mantido em casa, onde já cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto.

No entanto, o pedido de prisão domiciliar humanitária foi negado pelo relator do processo. No documento, Moraes afirma que, diante da prisão preventiva do réu neste sábado, "os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária e autorização de visitas foram prejudicados".

Apesar da audiência de custódia, a prisão preventiva será analisada coletivamente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesta manhã, o ministro Alexandre de Moraes requiriu a Flávio Dino, presidente da Turma, uma sessão extraordinária na segunda-feira (24/11). Além de Moraes e Dino, o colegiado, o mesmo que condenou Bolsonaro pela tentativa de golpe, inclui Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O que se sabe sobre a prisão de Bolsonaro?