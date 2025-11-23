Defesa de Bolsonaro nega risco de fuga e pede que Moraes revogue prisão
Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado
compartilheSIGA
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (23/11) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que revogue a prisão preventiva do ex-presidente.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- Cela de Bolsonaro em Brasília ‘reproduz’ a de Lula em Curitiba
- ‘Alucinação’: Bolsonaro diz que violou tornozeleira por ‘certa paranóia'
Os representantes de Bolsonaro querem também que o magistrado se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária para o momento de iniciada a execução penal da trama golpista, passo seguinte do processo após encerrada a possibilidade de novos recursos.
Leia Mais
Moraes deixou de analisar esse pedido por considerá-lo prejudicado após determinar a prisão preventiva do ex-presidente após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.