Defesa de Bolsonaro nega risco de fuga e pede que Moraes revogue prisão

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado

MARCELO ROCHA
23/11/2025 18:20

Cela de Bolsonaro em Brasília ‘reproduz’ a de Lula em Curitiba
Jair Bolsonaro teve prisão preventiva mantida após audiência de custódia neste domingo (23/11) crédito: Platobr Politica

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu neste domingo (23/11) ao ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que revogue a prisão preventiva do ex-presidente.

Os representantes de Bolsonaro querem também que o magistrado se pronuncie sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária para o momento de iniciada a execução penal da trama golpista, passo seguinte do processo após encerrada a possibilidade de novos recursos.

Moraes deixou de analisar esse pedido por considerá-lo prejudicado após determinar a prisão preventiva do ex-presidente após a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica.

Bolsonaro foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado.

