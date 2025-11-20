Lula confirma indicação de Jorge Messias para a vaga de Barroso no STF

O presidente Lula confirmou nesta quinta-feira, 20, a indicação de Jorge Messias, chefe da AGU (Advocacia-Geral da União), para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. O escolhido ainda vai passar por sabatina no Senado e sua aprovação será votada antes de ser empossado no cargo.

Messias é a terceira indicação de Lula para o STF no atual mandato. Ele era o favorito desde a saída de Barroso. O concorrente pela vaga de maior peso era o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preferido de uma ala do STF, que soube da decisão do presidente na última segunda-feira, 17. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), também defendia a escolha de Pacheco.

Jorge Rodrigo Araújo Messias tem 45 anos, é advogado e procurador da Fazenda Federal, concursado, desde 2007. Evangélico, ele trabalhou para o PT e foi subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência no governo Dilma Rousseff antes de se tornar advogado-geral da União, em 2023.

Em outubro, líderes da igreja Assembleia de Deus Madureira estiveram com Lula no Palácio do Planalto e reforçaram a defesa do nome de Messias como estratégia de aproximação com os evangélicos, que majoritariamente apoiaram Jair Bolsonaro nas duas últimas eleições. Estiveram no encontro o bispo Samuel Ferreira e o deputado Cezinha de Madureira (PSD-SP). A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, acompanhou a reunião. O escolhido estava junto.

O presidente também foi pressionado a indicar uma mulher para a vaga, como forma de aumentar a representação feminina. Na atual composição, o Supremo tem apenas uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. Aos 67 anos, Barroso poderia ficar até os 75 no cargo, mas decidiu antecipar sua saída depois que deixou a presidência da corte. Desde sábado, 18, ele é oficialmente ministro aposentado do Supremo.