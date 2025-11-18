Assine
CPMI DO INSS

Viana quer suspender por seis meses cobrança de consignados do INSS

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana pediu pausa emergencial para revisar contratos e proteger aposentados de descontos contestados

DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
18/11/2025 17:30 - atualizado em 18/11/2025 17:31

Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS
Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS crédito: Agência Senado

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), defendeu nesta terça-feira (18/11) uma medida considerada por ele essencial para estancar prejuízos sobre aposentados e pensionistas, a suspensão, por 180 dias, da cobrança das parcelas de empréstimos consignados já contratados.

A proposta deverá ser formalizada em um ofício ao Banco Central (BC), que também será encaminhado à Polícia Federal (PF), ao Ministério Público Federal e à direção do INSS.

Viana afirmou que a paralisação temporária não tem caráter punitivo contra o sistema financeiro, mas, sim, de proteção social. Segundo ele, muitos idosos seguem pagando contratos repletos de falhas ou serviços que sequer reconhecem. “Trata-se de dar tempo para revisar contratos, corrigir erros e impedir que injustiças continuem acontecendo.”

Para o senador, a pausa serviria como uma espécie de respiro enquanto a comissão aprofunda o diagnóstico do que considera um dos maiores escândalos já identificados no INSS. Ele citou como exemplo o acordo firmado entre o instituto e o Banco BMG, que prevê a devolução de cerca de R$ 7 milhões para aproximadamente 100 mil beneficiários. O ressarcimento, no entanto, será feito por meio de abatimento nas faturas.

Segundo Viana, há outros bancos que precisam ser investigados, e o consignado será o foco da próxima etapa da CPMI. A expectativa é que, no próximo ano, a comissão concentre seus trabalhos justamente na análise dos consignados.

