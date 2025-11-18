Assine
APOSENTADORIA

Pacheco reforça que não quer disputar governo de Minas: ‘Lula respeitou’

Pacheco tem intenção de encerrar a vida pública ao fim do mandato como senador, em 2026

AM
Andrei Megre
18/11/2025 14:45 - atualizado em 18/11/2025 14:53

O senador Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Congresso Nacional
O senador Rodrigo Pacheco (PSD), ex-presidente do Congresso Nacional crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

O senador Rodrigo Pacheco (PSD) reforçou o desejo de encerrar a carreira política ao fim do mandato, nesta terça-feira (18/11), após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração, que também afasta o parlamentar da disputa pelo governo de Minas Gerais em 2026, ocorreu durante entrevista à CNN Brasil.

Lula já deixou claro que o ex-presidente do Congresso Nacional é seu nome favorito para a disputa do Executivo mineiro. Pacheco, por outro lado, sempre evitou se colocar na disputa e alimentava a esperança de uma indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga deixada pela aposentadoria do ministro Luis Roberto Barros. O presidente, entretanto, optou pela indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias.

“O presidente Lula tem outro nome escolhido para a vaga do STF, e eu respeito sua decisão, assim como fico honrado de ter sido lembrado por tantas pessoas, inclusive pelo presidente (do Senado) Davi Alcolumbre, colegas parlamentares e até mesmo ministros do STF”, afirmou o parlamentar.

Aposentadoria de Pacheco

A decisão foi anunciada em reunião na noite dessa segunda-feira (17/11). Pacheco relatou à CNN que, sem a vaga na Corte, pretende encerrar a carreira política ao fim de 2026, quando acaba seu mandato no Senado Federal.

“Ele [Lula] respeitou minha intenção de encerrar a vida pública ao final do meu mandato de senador, como já há algum tempo eu havia me programado. Essa decisão definitiva eu só posso tomar junto aos meus companheiros políticos, do Senado e de Minas Gerais”, disse.

Para entrar na disputa pelo governo de Minas, o parlamentar ainda precisaria trocar de partido, já que o PSD filiou o vice de Romeu Zema (Novo), Mateus Simões, escolhido para disputar o Executivo estadual.

