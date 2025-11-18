Duda Salabert zomba de vídeo de Zema: 'Só tinha duas funções'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), participou, ao lado do vice-governador Mateus Simões (PSD), da inauguração da iluminação de Natal da Praça da Liberdade, na região Centro-sul de Belo Horizonte, na noite dessa segunda-feira (17/11). Contudo, para a deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), o líder mineiro “fracassou” na cerimônia.

Um vídeo que circula em redes sociais mostra Zema seguindo uma contagem regressiva para acender as luzes pela primeira vez. O governador, que dizia os números após o narrador do evento, pulou o número oito.

Quando encerrou a contagem, o chefe do Executivo mineiro deveria pressionar um botão para simbolizar a inauguração da iluminação. Ele, contudo, perdeu o timing e deu o comando só depois que as luzes da decoração já estavam acesas.

Duda Salabert reagiu ao vídeo e zombou de Zema: “Ele só tinha duas funções: contar e apertar o botão. Fracassou nas duas”.



Zema na inauguração das luzes de Natal em BH

Parte do público vaiou o governador na Praça da Liberdade, enquanto outros aplaudiram. O chefe do Executivo estadual ouviu assobios, gritos e xingamentos durante a contagem regressiva.

Momentos antes, Zema havia conversado brevemente com a imprensa, ao lado de Simões, e destacado a atmosfera familiar do Natal. "Estou muito feliz, satisfeito, aqui, de estarmos lançando o Natal da Mineiridade, o Natal de Luzes, um momento do ano inesquecível para todos nós. Eu, pelo menos, tenho excelentes recordações dos Natais que passei quando criança, com os meus pais", declarou.

