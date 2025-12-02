Assembleia aprova em 1º turno projeto que autoriza privatização da Copasa

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em primeiro turno, o projeto que abre caminho para a venda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Por 50 votos a 17, os deputados deram aval ao Projeto de Lei (PL) 4.380/2025, que ainda precisa passar por nova análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) antes de retornar ao plenário para a votação definitiva.

A sessão desta terça-feira (2/11) foi marcada por um embate direto entre base e oposição. Os trabalhos começaram às 9h, com parlamentares contrários ao projeto usando o tempo de fala para obstruir a votação.

Durante quase duas horas, a oposição apresentou requerimentos e tentou esvaziar o quórum, estratégia que acabou abandonada após cerca de uma hora e meia, quando o bloco retirou os questionamentos para obrigar a base a votar com o número de apoiadores presentes em plenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para seu dia

A manobra buscava impedir que o governo alcançasse os 48 votos necessários para aprovar o texto, número exigido por se tratar de matéria que demanda maioria qualificada de três quintos dos parlamentares. Ainda assim, a base aliada conseguiu superar o mínimo exigido.

De acordo com o governo Zema, o intuito da privatização da Copasa é garantir recursos para o pagamento dos investimentos em áreas como saúde e segurança pública que o executivo terá que fazer ao aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). A estimativa é que a venda da companhia renda aos cofres do estado cerca de R$ 4 bilhões. Minas Gerais deve cerca de R$ 180 bilhões aos cofres da União.