Assine
overlay
Início Política
PRIVATIZAÇÃO DA COPASA

Assembleia aprova em 1º turno projeto que autoriza privatização da Copasa

Texto precisa ir a nova análise na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária antes de retornar ao plenário

Publicidade
Carregando...
Vinícius Prates
Vinícius Prates
Repórter
Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.
02/12/2025 12:07 - atualizado em 02/12/2025 12:19

compartilhe

SIGA
x
A PEC 24/2023, que permite a privatização da Copasa, pode ser votada em primeiro turno nesta quinta no plenário da ALMG
Assembleia aprova em 1º turno projeto que autoriza privatização da Copasa crédito: EM/D.A/PRESS

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) aprovou, em primeiro turno, o projeto que abre caminho para a venda da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Por 50 votos a 17, os deputados deram aval ao Projeto de Lei (PL) 4.380/2025, que ainda precisa passar por nova análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária (FFO) antes de retornar ao plenário para a votação definitiva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A sessão desta terça-feira (2/11) foi marcada por um embate direto entre base e oposição. Os trabalhos começaram às 9h, com parlamentares contrários ao projeto usando o tempo de fala para obstruir a votação.

Leia Mais

Durante quase duas horas, a oposição apresentou requerimentos e tentou esvaziar o quórum, estratégia que acabou abandonada após cerca de uma hora e meia, quando o bloco retirou os questionamentos para obrigar a base a votar com o número de apoiadores presentes em plenário.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para seu dia

A manobra buscava impedir que o governo alcançasse os 48 votos necessários para aprovar o texto, número exigido por se tratar de matéria que demanda maioria qualificada de três quintos dos parlamentares. Ainda assim, a base aliada conseguiu superar o mínimo exigido.

De acordo com o governo Zema, o intuito da privatização da Copasa é garantir recursos para o pagamento dos investimentos em áreas como saúde e segurança pública que o executivo terá que fazer ao aderir ao Programa de Pleno Pagamento das Dívidas dos Estados (Propag). A estimativa é que a venda da companhia renda aos cofres do estado cerca de R$ 4 bilhões. Minas Gerais deve cerca de R$ 180 bilhões aos cofres da União. 

Tópicos relacionados:

almg copasa minas-gerais privatizacao turno zema

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay