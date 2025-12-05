Bolsonaro escolhe Flávio para disputar presidência em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) escolheu o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar as eleições ao Palácio do Planalto em 2026.

O parlamentar anunciou a decisão por meio de um comunicado. A informação já havia sido confirmada pelo Estado de Minas com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

“É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação”, disse Flávio.

A indicação surge após grande indefinição do nome que representaria o bolsonarismo no pleito do próximo ano, diante da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, preso por coordenar uma trama golpista.

“Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo”, completou.

Outros familiares do ex-presidente surgiram como opção, como a esposa Michelle (PL) e o terceiro filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também apareceu como possível candidato, mas deve disputar a reeleição estadual.

Pré-candidatos

Apontado como favorito nas pesquisas mais recentes, Lula (PT) já se colocou como pré-candidato a tentar um quarto mandato. Ele é o único candidato alinhado à esquerda a se lançar ao pleito até o momento.

Na direita, dois governadores são pré-candidatos à presidência: Ronaldo Caiado (União-GO) e Romeu Zema (Novo-MG).

