BOLSONARO PRESO

Carlos Bolsonaro posta foto chorando e reclama de 'perseguição' ao pai

Alexandre de Moraes negou visita do filho '02' a Bolsonaro em um domingo, data em que apenados não podem receber pessoas

04/12/2025 16:06

Carlos Bolsonaro questiona vazamento de movimentação financeira do pai
Carlos Bolsonaro é vereador do Rio de Janeiro crédito: Reprodução/Facebook

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) voltou a reclamar de não ter sido autorizado a visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), preso por coordenar a trama golpista. O parlamentar publicou foto chorando no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (4/12).

Ele afirmou que o ex-presidente é alvo de uma “perseguição cristalina, imoral, articulada e perfeitamente alinhada aos pares que ocupam a cúpula do poder no país” e lamentou que um de seus irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pode nunca voltar a ver o pai.

Eduardo está nos Estados Unidos desde março. Ele é acusado de coação na Justiça por tentar interferir no processo do pai no Supremo Tribunal Federal (STP). Carlos lembrou que o irmão tem um filho pequeno - Jair Henrique, de dois anos -, que “corre o risco de crescer sem conhecer aquele que deveria ser sua referência”.

Aniversário de Carlos

O filho ‘02’ do ex-presidente tinha pedido ao STF para visitar Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no próximo domingo (7/12), quando Carlos completa 43 anos.

O ministro Alexandre de Moraes, contudo, negou o pedido, já que os apenados não são autorizados a receber visitas aos domingos. Carlos classificou a decisão como “crueldade”.

“Não é possível que tanta maldade, tanta injustiça e tanta perversidade se prolonguem - e que a história aceite ser escrita assim, como se fosse normal, como se não estivéssemos destruindo vidas, memórias e futuros”, completou.

