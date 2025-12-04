Carlos Bolsonaro posta foto chorando e reclama de 'perseguição' ao pai
Alexandre de Moraes negou visita do filho '02' a Bolsonaro em um domingo, data em que apenados não podem receber pessoas
O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) voltou a reclamar de não ter sido autorizado a visitar o pai, Jair Bolsonaro (PL), preso por coordenar a trama golpista. O parlamentar publicou foto chorando no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (4/12).
Ele afirmou que o ex-presidente é alvo de uma “perseguição cristalina, imoral, articulada e perfeitamente alinhada aos pares que ocupam a cúpula do poder no país” e lamentou que um de seus irmãos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), pode nunca voltar a ver o pai.
Eduardo talvez jamais volte a ver o pai - fruto de uma perseguição cristalina, imoral, articulada e perfeitamente alinhada aos pares que ocupam a cúpula do poder no país.— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) December 4, 2025
O pequeno Jair Henrique - que carrega o nome do avô como homenagem - corre o risco de crescer sem conhecer… pic.twitter.com/4fVmORGoaH
Eduardo está nos Estados Unidos desde março. Ele é acusado de coação na Justiça por tentar interferir no processo do pai no Supremo Tribunal Federal (STP). Carlos lembrou que o irmão tem um filho pequeno - Jair Henrique, de dois anos -, que “corre o risco de crescer sem conhecer aquele que deveria ser sua referência”.
Aniversário de Carlos
O filho ‘02’ do ex-presidente tinha pedido ao STF para visitar Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília no próximo domingo (7/12), quando Carlos completa 43 anos.
O ministro Alexandre de Moraes, contudo, negou o pedido, já que os apenados não são autorizados a receber visitas aos domingos. Carlos classificou a decisão como “crueldade”.
“Não é possível que tanta maldade, tanta injustiça e tanta perversidade se prolonguem - e que a história aceite ser escrita assim, como se fosse normal, como se não estivéssemos destruindo vidas, memórias e futuros”, completou.