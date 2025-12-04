Assine
"Não queremos 11 imperadores", diz Moro sobre decisão de Gilmar Mendes

Para o parlamentar, a medida cria uma blindagem institucional

Wal Lima - Correio Braziliense
04/12/2025 00:10

Moro comparou Gilmar Mendes com o ex-imperador Dom Pedro I, que, em 1824 ditou uma ordem semelhante na Constituição Imperial, tornando sua figura como
Moro comparou Gilmar Mendes com o ex-imperador Dom Pedro I, que, em 1824 ditou uma ordem semelhante na Constituição Imperial, tornando sua figura como "inviolável e sagrada" crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

O senador Sérgio Moro (União-PR) reagiu nesta quarta-feira (3/12) à decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que concentrou na Procuradoria-Geral da República (PGR) a prerrogativa de denunciar ministros da Corte por crime de responsabilidade. Para o parlamentar, a medida cria uma blindagem institucional.

No plenário, Moro associou a decisão ao modelo da monarquia brasileira e citou Dom Pedro I como exemplo histórico de autoridade sem responsabilização. “A Constituição Imperial dizia que a pessoa do imperador era inviolável e sagrada e que ele não estava sujeito a responsabilidade alguma”, afirmou, em referência à Carta de 1824, outorgada por Dom Pedro I, que impedia o julgamento criminal do chefe do Império.

O senador sustentou que esse modelo foi superado com a República e criticou o que chamou de retorno simbólico a esse padrão. “Nós queremos 11 ministros do Supremo, não queremos 11 imperadores do Brasil”, disse.

Segundo Moro, nenhum agente público pode ter proteção maior do que a concedida a autoridades eleitas. Para ele, a decisão deve ser revista pelo plenário do STF ou superada pelo Congresso.

gilmar-mendes justica stf

