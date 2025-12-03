Carlos Bolsonaro reclama de Moraes após ter pedido de visita ao pai negado

Carlos Bolsonaro (PL) usou, mais uma vez, as redes sociais para reclamar de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O vereador pelo Rio de Janeiro faz aniversário neste domingo (7/12) e havia solicitado uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), justamente nessa data. Porém, o pedido foi negado pelo membro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inicialmente, Carlos Bolsonaro tinha uma visita ao pai marcada para esta terça-feira (2/12), mas solicitou a mudança da data para quinta-feira (4/12). Moraes havia autorizado a entrada dele na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Jair Bolsonaro está preso, em ambas as oportunidades. Porém, posteriormente, o parlamentar em nível municipal solicitou a mudança do agendamento para domingo, dia no qual os apenados não recebem visitas.

Os advogados de Carlos Bolsonaro alegaram que a visitação fora dos dias e horários pré-determinados teria caráter humanitário, causa prevista na portaria que normatiza a abertura da unidade a familiares. No entanto, Moraes não aceitou esse argumento e determinou que o filho do ex-presidente marque uma data dentro das possibilidades legais.

"Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos, no dia do meu aniversário, agora, dia 7 de dezembro, e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes", postou Carlos Bolsonaro. Há quatro dias, ele já havia reclamado que a família não vinha recebendo informações sobre Jair Bolsonaro.

Prisão

Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde o último dia 22. O ex-presidente estava em prisão domiciliar, mas danificou a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda, o que fez com que Alexandre de Moraes determinasse a transferência para o regime fechado.

A condenação de Jair Bolsonaro foi decidida pela Primeira Turma do STF, que o sentenciou a 27 anos e 3 meses de prisão por chefiar uma trama para subverter o resultado das eleições de 2022. Os crimes incluem tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.