INDEFERIMENTO

Carlos Bolsonaro reclama de Moraes após ter pedido de visita ao pai negado

Vereador pretendia visitar Jair Bolsonaro no domingo (7/12), quando fará aniversário; porém, nesse dia, a Superintendência da Polícia Federal não estará aberta

03/12/2025 22:41 - atualizado em 03/12/2025 22:42

Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro
Carlos Bolsonaro é vereador no Rio de Janeiro crédito: Sergio LIMA / AFP

Carlos Bolsonaro (PL) usou, mais uma vez, as redes sociais para reclamar de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. O vereador pelo Rio de Janeiro faz aniversário neste domingo (7/12) e havia solicitado uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), justamente nessa data. Porém, o pedido foi negado pelo membro do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Inicialmente, Carlos Bolsonaro tinha uma visita ao pai marcada para esta terça-feira (2/12), mas solicitou a mudança da data para quinta-feira (4/12). Moraes havia autorizado a entrada dele na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Jair Bolsonaro está preso, em ambas as oportunidades. Porém, posteriormente, o parlamentar em nível municipal solicitou a mudança do agendamento para domingo, dia no qual os apenados não recebem visitas.

Os advogados de Carlos Bolsonaro alegaram que a visitação fora dos dias e horários pré-determinados teria caráter humanitário, causa prevista na portaria que normatiza a abertura da unidade a familiares. No entanto, Moraes não aceitou esse argumento e determinou que o filho do ex-presidente marque uma data dentro das possibilidades legais.

"Pedi para visitar meu pai, mesmo que fosse pelos 30 minutos estabelecidos, no dia do meu aniversário, agora, dia 7 de dezembro, e o pedido foi indeferido por Alexandre de Moraes", postou Carlos Bolsonaro. Há quatro dias, ele já havia reclamado que a família não vinha recebendo informações sobre Jair Bolsonaro.

Prisão

Jair Bolsonaro cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, desde o último dia 22. O ex-presidente estava em prisão domiciliar, mas danificou a tornozeleira eletrônica que usava com um ferro de solda, o que fez com que Alexandre de Moraes determinasse a transferência para o regime fechado.

A condenação de Jair Bolsonaro foi decidida pela Primeira Turma do STF, que o sentenciou a 27 anos e 3 meses de prisão por chefiar uma trama para subverter o resultado das eleições de 2022. Os crimes incluem tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. 

alexandre alexandre-de-moraes bolsonaro carlos-bolsonaro cid de golpe-de-estado

