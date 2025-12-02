Assine
overlay
Início Política
ELEIÇÕES 2026

Após críticas de Michelle, PL suspende apoio a Ciro Gomes e mapeia acordos costurados por Bolsonaro

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro protagonizaram briga pública no domingo e na segunda-feira, desde que a ex-primeira dama criticou apoio a Ciro

Publicidade
Carregando...
TO
Thaísa Oliveira
TO
Thaísa Oliveira
Repórter
02/12/2025 19:04

compartilhe

SIGA
x
Michelle Bolsonaro em discurso no Senado, em 2019
Michelle Bolsonaro em discurso no Senado, em 2019 crédito: Geraldo Magela/Agência Senado

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PL suspendeu nesta terça-feira (2) o apoio ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao governo do Ceará e decidiu mapear eventuais acordos fechados por Jair Bolsonaro (PL) em outros estados, após a briga entre os filhos do ex-presidente e a mulher dele, Michelle Bolsonaro (PL). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Após dois dias de acusações, Michelle se reuniu na sede do PL nesta terça com o enteado mais velho, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal André Fernandes (PL-CE), o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral, senador Rogério Marinho (PL-RN). 

Leia Mais

Após o encontro, Fernandes disse que Bolsonaro, Valdemar, Flávio e Marinho estavam cientes das conversas com Ciro, mas Michelle não. O deputado, que é presidente do PL no Ceará, acrescentou que as tratativas no estado estavam suspensas e que a "composição" seria feita em conjunto. 

"Acato a ordem do diretório nacional do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, que lá atrás havia me autorizado a tentar essas articulações. Mas pelo momento nós vamos dar uma pausa. Nós vamos repensar, nós vamos analisar um futuro melhor para o estado do Ceará e eu agradeço a confiança de continuar à frente nessa articulação", disse Fernandes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Flávio e os irmãos Eduardo e Carlos Bolsonaro protagonizaram uma briga pública no domingo (30) e na segunda-feira (1°) desde que a ex-primeira dama criticou o apoio à candidatura Ciro ao governo do Ceará e falou que o candidato dela é o senador Eduardo Girão (Novo).

Tópicos relacionados:

ciro-gomes eleicoes-2026 jair-bolsonaro michelle-bolsonaro pl stf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay