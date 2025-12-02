Allan dos Santos sobre Michelle: 'Viajando como se Bolsonaro tivesse morto'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O influenciador Allan dos Santos atacou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ao comentar a recente crise aberta na família do ex-presidente após a participação dela no evento de lançamento da pré-candidatura de Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará.

Durante o programa Conversa Timeline, transmitido no YouTube nessa segunda-feira (1º/12), ele afirmou que Michelle estaria ignorando a orientação de Jair Bolsonaro e o descontentamento dos filhos.

“Michelle não tem nenhum aval dos filhos para ela estar falando o que ela está falando. Não estava quando o Bolsonaro foi preso, está viajando o Brasil como se o Bolsonaro já estivesse morto, ela está cagando para o Bolsonaro, e nem o Tarcísio [de Freitas] tem interesse na Michelle”, disse Allan.

O apito foi tocado.

Falta muito pouco para a Michelle virar “traidora comunista”.



“Michelle está viajando o Brasil como se o Bolsonaro estivesse morto… Eles (os filhos) estão penando para manter o pai vivo e ela está cagando”, Allan dos Santos. https://t.co/TPGyLzOtxU pic.twitter.com/FpLrANKHzP — Allan dos Panos (@allandospanos) December 1, 2025

A crítica surge em meio ao racha provocado pela fala da ex-primeira-dama no evento no Ceará, quando ela atacou o deputado André Fernandes (PL-CE) por ter se aproximado de Ciro Gomes (PSDB). Fernandes articula um possível apoio do ex-presidenciável nas eleições estaduais de 2026, movimento que, segundo os próprios filhos do ex-presidente, havia sido previamente autorizado por Bolsonaro.

A reação foi imediata. Flávio Bolsonaro (PL-RJ) acusou Michelle de “atropelar” o pai ao constranger uma das principais lideranças bolsonaristas no Estado. “A forma com que ela se dirigiu a ele foi autoritária e constrangedora”, afirmou.

Carlos Bolsonaro (PL-RJ) reforçou a crítica nas redes sociais. “Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo, e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças!”, escreveu no X (antigo Twitter).

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também se manifestou e endossou a posição dos irmãos, apontando desequilíbrio da madrasta na condução das articulações locais. Segundo ele, André Fernandes apenas seguiu a orientação do ex-presidente. “André não poderia ser criticado por obedecer o líder”.

No domingo, durante o evento da pré-candidatura de Girão, Michelle disse “adorar” André Fernandes, mas sustentou que não é possível se alinhar a alguém “que é contra o maior líder da direita”.

Após o evento, Fernandes rebateu as críticas e disse que a aproximação com Ciro Gomes foi acertada diretamente com Bolsonaro. “No dia 29 de maio, ele pediu para ligarmos para Ciro no viva voz e ficou acertado que apoiaríamos o Ciro”, afirmou.