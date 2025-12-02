Gentili chama Eduardo Bolsonaro de 'mimadinho' e Flávio de 'mentiroso'

O apresentador Danilo Gentili voltou a criticar os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em publicações feitas no X (antigo Twitter) entre a noite dessa segunda-feira (1º/12) e a madrugada desta terça (2/12), o humorista debochou do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e acusou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de mentir sobre sua articulação para a CPI da Lava Toga.

Na primeira postagem, Gentili compartilhou uma matéria do Financial Times que afirmava que “Eduardo Bolsonaro fracassou espetacularmente” em sua tentativa de construir influência no cenário internacional.

A reportagem publicada pelo jornal britânico aponta os erros do ex-presidente e as atitudes dos filhos como pivôs do enfraquecimento do bolsonarismo e da necessidade da direita de encontrar um novo líder.

Ao comentar o texto, ele ironizou a situação do clã Bolsonaro. “Parabéns, Eduardo Bolsonaro - se você não fosse um mimadinho que nunca trabalhou na vida e só vive mamando imposto do contribuinte saberia que toda ideia que sai da cabeça é burrice”, disparou.

Parabéns @BolsonaroSP - se você não fosse um mimadinho que nunca trabalhou na vida e só vive mamando imposto do contribuinte saberia que toda ideia que sai da cabeça é burrice. https://t.co/HszlbXnwLA — Danilo Gentili (@DaniloGentili) December 2, 2025

Horas depois, o apresentador voltou às redes sociais, desta vez para responder a um vídeo em que Flávio Bolsonaro afirmava que a CPI da Lava Toga “teria sido importante”, mas não avançou por falta de condições políticas. Gentili contestou a fala e resgatou reportagens que apontavam o senador como um dos principais articuladores para enterrar a investigação que miraria ministros do STF.

“É muito mentiroso. Quer bancar o cético da tal CPI, mas ele simplesmente foi publicamente a pessoa mais ativa e militante para sequer deixar a tal CPI ir pra frente. Ele trabalhou ativamente para destruí-la”, escreveu.