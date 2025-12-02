Assine
overlay
Início PlatôBr

Aliados preveem novos embates entre Michelle e Flávio, Eduardo e Carlos

Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro reagiram coordenada e publicamente às declarações de Michelle Bolsonaro sobre o Ceará

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
02/12/2025 02:11

compartilhe

SIGA
x
Aliados preveem novos embates entre Michelle e Flávio, Eduardo e Carlos
Aliados preveem novos embates entre Michelle e Flávio, Eduardo e Carlos crédito: Platobr Politica

Embora o PL tenha chamado uma reunião nesta terça-feira, 2, para tentar contornar a crise deflagrada por Michelle Bolsonaro no partido e no clã Bolsonaro, bolsonaristas preveem que a ex-primeira-dama e os filhos de Jair Bolsonaro terão mais embates em meio à prisão do ex-presidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Avaliações nesse sentido, feitas entre parlamentares do PL, levam em conta os perfis de cada um dos envolvidos — Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro, de um lado, e Michelle, do outro — e consideram o histórico de conflitos entre eles no seio familiar. Mas não só.

Chamou atenção no partido a ação coordenada dos três filhos mais velhos de Bolsonaro em rechaçar publicamente as críticas da ex-primeira-dama ao deputado federal André Fernandes pelo acordo com Ciro Gomes no Ceará. A aliança, questionada por Michelle, foi endossada por Bolsonaro antes da prisão.

As manifestações públicas dos três irmãos — ao invés de um só falar — em uma questão considerada “lateral” como a cearense passaram a ideia de “tolerância zero” com qualquer movimento entendido como ingerência indevida de Michelle. O que seria um campo fértil para futuras novas crises, na visão de aliados. 

“A briga em si não surpreendeu. Surpreende que ela tenha demorado tanto para acontecer: uma semana depois da prisão do presidente”, ironizou um aliado de Bolsonaro. “Quando a harmonia é muita nessa família, o santo desconfia”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay