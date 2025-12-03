Assine
COBRA POSICIONAMENTO

Renan Bolsonaro: "Onde estão os políticos para libertar o meu pai?"

Em nova publicação, filho do ex-presidente acusa abandono e reclama do silêncio de parlamentares que teriam sido eleitos graças ao bolsonarismo

Ana Mendonça
Repórter
03/12/2025 15:54 - atualizado em 03/12/2025 15:54

Jair Renan Bolsonaro deixa a Superintendência da PF após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado
Jair Renan Bolsonaro deixa a Superintendência da PF após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe de Estado

Renan Bolsonaro voltou a pressionar publicamente a classe política após a nova repercussão sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação recente, ele afirmou que o pai “deu a vida pelo Brasil”, reclamou do silêncio de parlamentares que, segundo ele, se elegeram às custas do “sangue” do ex-chefe do Executivo, e voltou a defender uma anistia ampla.

Leia: Após a prisão de Bolsonaro, quem dá as cartas do bolsonarismo em Minas

“Meu pai tomou uma facada pelo Brasil e por meio do sangue dele a esperança nasceu. Meu pai deu a vida por todos”, escreveu. Em tom de cobrança direta, perguntou: “Onde estão os políticos que se elegeram às custas do sangue do MEU PAI? Onde estão os políticos pra libertar o meu pai?”. Para ele, a prisão não foi apenas uma decisão judicial, mas um “sequestro” político. “Vão deixar ele à mercê dos sequestradores? Meu pai não merece isso. Anistia ampla, geral e irrestrita já.”

A prisão que redefiniu o tabuleiro político

A detenção de Jair Bolsonaro, em novembro de 2024, foi resultado da investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a articulação, dentro e fora do governo, para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. A operação atingiu ex-ministros, militares de alta patente e integrantes do chamado “gabinete do golpe”, apontado pela Polícia Federal como o grupo que teria trabalhado para impedir a transição democrática. Bolsonaro foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em um movimento que ampliou o alcance jurídico da investigação e consolidou a narrativa de que o episódio extrapolava a disputa política convencional.

