Renan Bolsonaro: "Onde estão os políticos para libertar o meu pai?"

Renan Bolsonaro voltou a pressionar publicamente a classe política após a nova repercussão sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em publicação recente, ele afirmou que o pai “deu a vida pelo Brasil”, reclamou do silêncio de parlamentares que, segundo ele, se elegeram às custas do “sangue” do ex-chefe do Executivo, e voltou a defender uma anistia ampla.

“Meu pai tomou uma facada pelo Brasil e por meio do sangue dele a esperança nasceu. Meu pai deu a vida por todos”, escreveu. Em tom de cobrança direta, perguntou: “Onde estão os políticos que se elegeram às custas do sangue do MEU PAI? Onde estão os políticos pra libertar o meu pai?”. Para ele, a prisão não foi apenas uma decisão judicial, mas um “sequestro” político. “Vão deixar ele à mercê dos sequestradores? Meu pai não merece isso. Anistia ampla, geral e irrestrita já.”

A prisão que redefiniu o tabuleiro político

A detenção de Jair Bolsonaro, em novembro de 2024, foi resultado da investigação conduzida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a articulação, dentro e fora do governo, para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. A operação atingiu ex-ministros, militares de alta patente e integrantes do chamado “gabinete do golpe”, apontado pela Polícia Federal como o grupo que teria trabalhado para impedir a transição democrática. Bolsonaro foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes, em um movimento que ampliou o alcance jurídico da investigação e consolidou a narrativa de que o episódio extrapolava a disputa política convencional.