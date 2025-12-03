Assine
TRAMA GOLPISTA

Ramagem e Anderson Torres são demitidos da Polícia Federal

Medidas tomadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atendem determinações do Supremo, que condenou ambos por tentativa de golpe e ordenou a perda dos cargos

03/12/2025 19:45

Torres (esquerda) e Ramagem (direita) perdem oficialmente seus cargos na PF
Torres (esquerda) e Ramagem (direita) perdem oficialmente seus cargos na PF crédito: Reprodução

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira (3/12) as portarias que retiram o vínculo empregatício de Alexandre Ramagem e Anderson Torres com a Polícia Federal, Na prática, oficialmente, é a demissão de ambos da corporação. Os atos serão publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira (4) e cumprem determinações do Supremo Tribunal Federal (STF) pela condenação por participação na tentativa de golpe de Estado. As planilhas da Polícia Federal no Portal da Transparência têm o nome mascarado dos servidores por questões de segurança. Com isso, não é possível saber a remuneração mensal que teriam direito.

Mesmo após o desligamento, processos administrativos disciplinares (PADs) continuam em andamento contra os dois. Ramagem, atualmente deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no governo Jair Bolsonaro, foi condenado pela Primeira Turma do STF a 16 anos de prisão. 

Pouco antes do julgamento, ele viajou de avião para Boa Vista e, de lá, seguiu de carro para a fronteira com a Guiana ou a Venezuela. No momento, é considerado foragido por estar em território norte-americano. 

Já Anderson Torres, que foi ministro da Justiça também no governo Bolsonaro e chefe da Segurança Pública do Distrito Federal durante os atos golpistas de janeiro de 2023, recebeu pena de 24 anos de prisão. Após tramitação do trânsito em julgado e início do cumprimento da pena, ele foi preso no prédio do 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, no Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha". 

