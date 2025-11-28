STF divulga vídeo sobre condições da 'Papudinha', onde está preso Anderson Torres

(FOLHAPRESS) - O STF (Supremo Tribunal Federal) divulgou informações e um vídeo, nessa quinta-feira (27), sobre o Complexo Penitenciário da Papuda, conhecido como "Papudinha", local onde o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) Anderson Torres está preso.

De acordo com a nota do tribunal, o espaço possui uma área total coberta de 54,76 metros com quarto, banheiro, lavanderia, cozinha, sala e área externa de 10,07 metros.

Ainda segundo o Supremo, a capacidade do local é para quatro pessoas, mas será usada exclusivamente como Sala de Estado Maior para apenas um custodiado.

"O espaço oferece geladeira, chuveiro com água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia (café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia). O banho de sol é feito na área externa da cela, permitindo inclusive a prática de exercícios físicos, com total privacidade e sem controle de horário", disse.

AGORA: STF divulga imagens da sala onde está preso Anderson Torres, ex-ministro da Segurança de Jair Bolsonaro. O espaço tem 54 metros quadrados e conta com geladeira, chuveiro de água quente, armários, cama de casal e TV. São oferecidas cinco refeições por dia. pic.twitter.com/2Wv42FrL4i — Renato Souza (@reporterenato) November 27, 2025

A corte também informou que o local possui posto de saúde com dois médicos clínicos, três enfermeiros, dois dentistas, um assistente social, dois psicólogos, um fisioterapeuta, três técnicos de enfermagem, um psiquiatra e um farmacêutico.

"Além disso, o espaço está a 8,2 km de distância da UPA de São Sebastião e 15,8 km de hospitais particulares de Brasília, como o Sírio Libanês", acrescentou.

Torres foi condenado em setembro, por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado.