Papuda: onde fica o presídio que deve receber Bolsonaro

O Complexo Penitenciário da Papuda, localizado na região administrativa do Jardim Botânico, no Distrito Federal, voltou a ser mencionado como possível destino do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conhecido por abrigar figuras importantes da política brasileira, o local é uma das unidades prisionais mais famosas e seguras do país, a menos de 20 quilômetros da Praça dos Três Poderes.

Inaugurado em 1979, o complexo é formado por quatro unidades: o Centro de Detenção Provisória (CDP), as Penitenciárias do Distrito Federal I e II (PDI e PDII) e o Centro de Internamento e Reeducação (CIR), destinado a presos de regime semiaberto.

A estrutura foi projetada para receber presos de diferentes perfis de periculosidade, com alas que vão da segurança média à máxima, além de espaços específicos para detentos com direito a prisão especial.

Estrutura e segurança

As celas da Papuda geralmente são coletivas, mas existem alas com acomodações individuais ou para poucos detentos. Esses espaços são reservados para presos que, por lei, têm direito a condições diferenciadas ou que precisam de proteção especial devido à notoriedade ou ao tipo de crime cometido. Essa área é conhecida como "Ala dos Vulneráveis".

A segurança do complexo é reforçada, com vigilância constante e protocolos rígidos de controle de acesso. As celas destinadas a presos de maior notoriedade costumam ter monitoramento adicional e ficam isoladas das demais. O objetivo é garantir a integridade física do detento.

Rotina e ex-detentos conhecidos

A rotina diária dos internos segue um cronograma que inclui horários fixos para alimentação, banho de sol e outras atividades. Dependendo do regime e do comportamento, os presos podem ter acesso a trabalho e estudo dentro do complexo. As visitas também seguem regras específicas, controladas pela administração penitenciária.

As celas da Papuda já receberam figuras conhecidas da política nacional. Nomes como o ex-ministro José Dirceu, e, mais recentemente, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres já passaram pelo complexo penitenciário de Brasília.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria