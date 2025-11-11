Prisão domiciliar é o Plano B de Bolsonaro para escapar da Papuda

A iminente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro reforçou ainda mais a polarização política-ideológica que o Brasil vive hoje. De um lado, os petistas comemoram e citam o presídio da Papuda, em Brasília, para o cumprimento da pena. Do outro lado, os bolsonaristas fazem questão de lembrar que o presidente Lula da Silva, na época condenado, passou os dias de confinamento em uma confortável sala da Polícia Federal em Curitiba. Logo, existe a possibilidade de o mesmo acontecer com Bolsonaro, só que em uma sala da PF na Capital. Contudo, os planos do ex-presidente são outros: ele aposta tudo na tese de defesa de que passará apenas algumas semanas na cadeia e depois seguirá para uma prisão domiciliar, devido aos problemas de saúde causados pela facada que levou em 2018. Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO

Desculpa perfeita

Durante toda a programação da COP30, realizada em Belém (PA), o Congresso está esvaziado, mas não significa que os deputados e senadores participarão do evento. O “recesso branco” será usado para a organização de campanhas, acordos políticos e chapas com foco nas eleições de 2026.

D ebate de classes

O engenheiro Marcos Túlio, representante da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, saiu animado da audiência pública sobre o projeto que modifica a regulamentação das profissões de engenharia e agronomia, realizada pela CCJ da Câmara. Ele reconhece avanços na reciprocidade para entrada de profissionais estrangeiros no País, mas destaca que ainda é preciso fortalecer as entidades de classe.

Questionável

A Comissão de Meio Ambiente da Câmara é presidida pela mãe do governador do Pará, Elcione Barbalho (MDB). No entanto, nenhum evento foi realizado para discutir a COP30. Na oposição, o que se comenta é que a escolha para a presidência da Comissão foi pensada para evitar as cobranças com a transparência de gastos com o evento.

Disseminação

O volume de conteúdos falsos a respeito do Transtorno do Espectro Autista (TEA) cresceu mais de 15.000% desde a pandemia na América Latina, aponta estudo da Autistas Brasil, em parceria com o Laboratório DesinfoPop da FGV. A pesquisa analisou 58,5 milhões de conteúdos publicados, e 48% deles foram produzidos em comunidades brasileiras.

Três em um

João Alfredo dos Anjos Junior, cônsul-geral do Brasil em Londres desde 2022, foi indicado para assumir o cargo de embaixador do Brasil no Quênia, com acumulação de funções na Somália e em Uganda. Os três países já concederam o agrément ao diplomata, que ainda passará por sabatina no Senado Federal antes da nomeação oficial.

