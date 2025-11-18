De políticos a celebridades: quem já esteve atrás das grades na Papuda

O Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, não é "apenas" uma prisão de segurança máxima. Ao longo das últimas décadas, suas celas se tornaram o destino de algumas figuras poderosas e conhecidas do Brasil.



Políticos, empresários e outras personalidades viram suas rotinas drasticamente alteradas ao passarem pelos portões do presídio. A lista de ex-detentos notórios inclui nomes que dominaram o noticiário nacional por anos, envolvidos em escândalos que abalaram a República.

Relembre alguns nomes conhecidos

Um dos casos mais emblemáticos é o de José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil e uma das figuras centrais do Partido dos Trabalhadores. Condenado no processo do Mensalão, sua prisão foi um marco.



Outro ex-ministro que conheceu as instalações do complexo foi Geddel Vieira Lima. O caso ganhou notoriedade nacional após a polícia encontrar mais de R$ 51 milhões em dinheiro vivo guardados em malas e caixas em um apartamento em Salvador, na Bahia.

O publicitário Marcos Valério, apontado como operador do esquema do Mensalão, também cumpriu pena na Papuda. Sua colaboração com as investigações, por meio da delação premiada, foi crucial para desvendar a estrutura de um esquema de desvio de recursos públicos que marcou a política brasileira.



A lista se estende a outros nomes, como o do ex-senador Luiz Estevão, condenado em 2016 pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. O político também já havia sido condenado em 2006 por desvios na construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata