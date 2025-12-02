Flavio diz que Bolsonaro vive isolado 'na chave'
Senador afirma que o pai está fragilizado na prisão, sem acesso regular à família, e compara rotina na PF a "cativeiro". Senador também criticou o Judiciário
Flávio Bolsonaro (PL-RJ) voltou a criticar duramente as condições de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo o senador, o pai tem passado por um regime de isolamento extremo, com acesso restrito à família e com uma rotina que, segundo ele, lembra um confinamento.
“A ordem aos policiais é deixarem ele trancado dentro de uma sala de 12 por 12, na chave, o dia inteiro”, afirmou.
O senador disse que a família recebe poucas informações sobre o estado físico e emocional do ex-presidente. Flávio afirma que a comunicação é limitada e superficial. “A gente praticamente não sabe como ele está. As informações chegam picadas, de forma muito vaga. É como tentar acompanhar uma pessoa mantida em cativeiro”, disse.
Flávio também relatou preocupação com supostos efeitos de medicamentos prescritos a Bolsonaro dentro da custódia. Segundo ele, os remédios estariam causando episódios de paranoia e falta de coordenação motora, o que, na visão do senador, colocaria em dúvida a narrativa de que o ex-presidente representaria risco de fuga ou de interferência nas investigações.
Durante a entrevista, o senador voltou a atacar decisões do ministro Alexandre de Moraes e disse que o Judiciário tem agido de forma “arbitrária” no caso do pai. Ele defendeu avançar no projeto de anistia aos investigados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, argumentando que o país precisa “pacificar o ambiente político”.
As declarações do senador ocorrem em meio às reações da família Bolsonaro e de aliados ao estado de saúde do ex-presidente, que estaria enfrentando episódios de soluço, refluxo e dificuldades para dormir desde a prisão. Nas redes sociais, figuras próximas, como o deputado Bruno Engler, também têm relatado preocupação com as condições de Bolsonaro na PF.