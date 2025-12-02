Almoço de Messias com PL do Senado é cancelado após reação bolsonarista

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Senadores do PL ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) consideraram inapropriada a possibilidade de integrantes do partido se reunirem conjuntamente com o indicado de Lula (PT) para o STF (Supremo Tribunal Federal), Jorge Messias, e o compromisso foi cancelado. A análise é de que o encontro causaria desgaste junto à base política bolsonarista.



O encontro aconteceria no almoço do bloco parlamentar Vanguarda, que reúne os 15 senadores do PL e o senador Eduardo Girão (Novo-CE). A reunião é realizada toda semana. Desta vez, porém, a senadora dra. Eudócia (PL-AL) havia convidado o indicado de Lula para participar.



Messias foi indicado por Lula em 20 de novembro. Ele está em campanha para tentar reverter um quadro adverso no Senado. Ele só poderá assumir uma vaga no Supremo se tiver o apoio de ao menos 41 dos 81 senadores.



O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), é contra a indicação - queria que o escolhido tivesse sido Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



Apesar de estar no principal partido de oposição a Lula, dra. Eudócia é mãe do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Conhecido como JHC, ele se aproximou do presidente da República depois de Lula indicar sua tia, Marluce Caldas, para uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Justiça).



Sem a possibilidade de encontrar os senadores do PL de uma só vez, Messias terá de procurá-los individualmente caso queira tentar virar votos nesse grupo político.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

