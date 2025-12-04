Daniel Vorcaro é convocado para depor na CPMI do INSS

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS aprovou, nesta quinta-feira (4/12), a convocação do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A votação foi simbólica e contou com unanimidade dos integrantes do colegiado.

O pedido para ouvir Vorcaro foi apresentado pelo relator da comissão, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). A instituição financeira está entre aquelas que registram maior volume de reclamações de consumidores envolvendo operações de crédito consignado.

Investigado

O empresário é alvo da Operação Compliance Zero, que investiga supostas fraudes bilionárias na negociação de carteiras de crédito pelo Banco Master. Ele chegou a ser preso e permaneceu sob custódia por 12 dias, sendo posteriormente liberado pela Justiça do Distrito Federal, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica.



A CPMI busca apurar irregularidades na concessão de benefícios e nos serviços vinculados ao INSS, incluindo fraudes cometidas por bancos e correspondentes financeiros. Os parlamentares afirmam que a oitiva de Vorcaro é fundamental para esclarecer a atuação da instituição no setor.

Ontem (3), o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o processo envolvendo o Banco Master fosse encaminhado à Corte. A decisão foi motivada pela suspeita de participação de autoridades com prerrogativa de foro nos fatos investigados.