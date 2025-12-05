Assine
overlay
Início Política
PRESIDENTE DO PARTIDO

Aécio Neves: ‘O PSDB vai voltar a polarizar o PT’

Ex-governador confessou que o partido "teve perdas", mas prometeu uma reação à altura da sua história

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
05/12/2025 15:10 - atualizado em 05/12/2025 15:11

compartilhe

SIGA
x
Aécio neves se prepara para reassumir a presidência nacional do PSDB, hoje reduzido a 13 deputados federais e três senadores
PSDB hoje tem 13 deputados federais e três senadores crédito: TULIO SANTOS/EM/D.A.PRESS

O deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, afirmou nesta sexta-feira (5/12) que seu partido vai voltar a protagonizar oposição ao PT.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ex-governador de Minas Gerais integra a legenda desde um ano após a fundação, ocorrida em 1989. O PSDB já esteve na presidência com Fernando Henrique Cardoso e foi destaque em disputas nacionais nos os anos 90, 2000 e 2010, mas perdeu força na última década em meio à ascensão do bolsonarismo.

Aécio confessou que o partido “teve perdas”, porém prometeu uma reação à altura da sua história.

“Nós somos oposição ao PT. Não concordamos com o governo da gastança desenfreada, do apadrinhamento sem limites, da visão míope da política externa. O PSDB vai voltar a polarizar o PT”, escreveu Aécio.

Polarização

Para o deputado, no entanto, a “polarização” não significa uma guinada à direita para o partido, mas sim um fortalecimento do setor centrista, que “não se curvou ao lulopetismo nem ao bolsonarismo”.

Leia Mais

“O Brasil precisa ter uma opção, e esse é nosso papel. Um centro independente. O centro que não precisa de cargos públicos para sobreviver”, completou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele ainda relatou que o partido está se “reorganizando” para apresentar “um projeto consistente de transformações ao Brasil”.

Tópicos relacionados:

aecio-neves psdb pt

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay