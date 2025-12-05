Aécio Neves: ‘O PSDB vai voltar a polarizar o PT’
Ex-governador confessou que o partido "teve perdas", mas prometeu uma reação à altura da sua história
O deputado federal Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, afirmou nesta sexta-feira (5/12) que seu partido vai voltar a protagonizar oposição ao PT.
O ex-governador de Minas Gerais integra a legenda desde um ano após a fundação, ocorrida em 1989. O PSDB já esteve na presidência com Fernando Henrique Cardoso e foi destaque em disputas nacionais nos os anos 90, 2000 e 2010, mas perdeu força na última década em meio à ascensão do bolsonarismo.
Aécio confessou que o partido “teve perdas”, porém prometeu uma reação à altura da sua história.
“Nós somos oposição ao PT. Não concordamos com o governo da gastança desenfreada, do apadrinhamento sem limites, da visão míope da política externa. O PSDB vai voltar a polarizar o PT”, escreveu Aécio.
Polarização
Para o deputado, no entanto, a “polarização” não significa uma guinada à direita para o partido, mas sim um fortalecimento do setor centrista, que “não se curvou ao lulopetismo nem ao bolsonarismo”.
“O Brasil precisa ter uma opção, e esse é nosso papel. Um centro independente. O centro que não precisa de cargos públicos para sobreviver”, completou.
Ele ainda relatou que o partido está se “reorganizando” para apresentar “um projeto consistente de transformações ao Brasil”.