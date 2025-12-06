Assine
'AINDA ESTE ANO'

Flávio Bolsonaro pede união da direita para aprovar anistia

Um dia após anunciar pré-candidatura ao Planalto, senador disse que vai começar as 'negociações'

06/12/2025 12:14 - atualizado em 06/12/2025 12:16

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro
Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante ato bolsonarista na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro crédito: Mauro Pimentel/AFP

Após anunciar a pré-candidatura à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reforçou o apelo em busca de anistia para seu pai, Jair Bolsonaro (PL), e demais condenados pela trama golpista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Hoje começo as negociações”, escreveu o parlamentar, em post no X (antigo Twitter). Ele cobrou as lideranças políticas que se dizem “anti-Lula” a apoiarem a aprovação da anistia “ainda este ano”.

“Espero não estar sendo radical por querer anistia para inocentes. Temos só duas semanas, vamos unir a direita!”, completou.

Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por coordenar uma trama golpista.

“Para libertar o Brasil, precisamos libertar Jair Bolsonaro e os inocentes do 8 de janeiro! O Brasil ainda tem jeito”, escreveu Flávio, em outro post.

Pré-candidatura

Diante da inelegibilidade do pai, o senador, filho mais velho de Jair, foi o escolhido para representar a ala bolsonarista nas eleições presidenciais de 2026.

O anúncio ocorreu nessa sexta-feira (5/12), em comunicado divulgado por Flávio. Ele tinha se reunido com o pai na terça (2/12) e recebeu “a missão de dar continuidade ao projeto de nação”, nas palavras do senador.

