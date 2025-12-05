Bolsa cai após sinalização de Flávio Bolsonaro para a presidência em 2026

O pregão desta sexta-feira (5/12) começou com euforia na B3 e terminou em sobressalto. A sinalização de que o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu nome para a disputa presidencial de 2026 derrubou o humor dos investidores, reverteu um rali que vinha desde cedo e colocou o Ibovespa entre as maiores quedas dos últimos anos.

Minutos antes do anúncio se espalhar pelo mercado, confirmado pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o índice tinha acabado de renovar a máxima histórica, aos 165.036 pontos. A partir dali, o Ibovespa passou a ceder rapidamente e, por volta de 17h45, caía 4,19%, aos 157.554 pontos, muito próximo da mínima do dia. Apenas poucas horas separaram o recorde do recuo mais forte desde 2021.

No câmbio, o dólar, que havia oscilado ao redor de R$ 5,29, acelerou a alta e chegou a R$ 5,44, maior cotação desde meados de outubro. O salto, de 2,43%, refletiu a fuga para ativos considerados mais seguros em meio à percepção de maior incerteza para o cenário eleitoral brasileiro.

A indicação de Flávio Bolsonaro foi interpretada no mercado como um sinal de fragmentação na direita e de enfraquecimento do espaço para candidaturas de centro-direita, perfil visto por investidores como mais competitivo contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, portanto, mais alinhado a eventuais agendas de ajuste fiscal.

A avaliação predominante entre analistas é que a bênção de Jair Bolsonaro ao filho mais velho reduz as chances de nomes considerados mais palatáveis ao mercado, como os governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Ratinho Júnior (PSD), avançarem com competitividade.

O impacto foi tão forte que remeteu a episódios anteriores de forte volatilidade. Segundo levantamento da consultoria Elos Ayta, quedas semelhantes ocorreram em 8 de março de 2021, quando Lula recuperou seus direitos políticos e o Ibovespa recuou 3,98%. Outro paralelo foi registrado semanas antes naquele mesmo ano, quando a indicação de Joaquim Silva e Luna para a presidência da Petrobras derrubou o índice em 4,87%.