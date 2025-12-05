Valdemar sobre escolha de Flávio: 'Se Bolsonaro falou, está falado'

Jornalista formada pela Puc Minas, é repórter de Cidades no jornal Estado de Minas.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou Flávio Bolsonaro como nome da sigla na disputa pela presidência em 2026. A declaração reforça o anúncio feito pelo senador, que disse ter recebido do pai, Jair Bolsonaro, a indicação para assumir o comando do projeto eleitoral do grupo.

À imprensa, Valdemar relatou que a confirmação chegou diretamente de Flávio, após novas conversas com o ex-presidente, preso desde 22 de novembro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. “Se Bolsonaro falou, está falado”, destacou, ao explicar que a fala do ex-presidente encerra divergências sobre quem ocuparia o espaço deixado por ele, hoje inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral.

A posição de Valdemar ocorre depois de meses de disputas internas e especulações sobre possíveis alternativas ao nome da família Bolsonaro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a ser citado como opção para liderar a extrema direita na eleição, mas nunca houve uma sinalização formal nesse sentido.

A definição agora centraliza a estratégia do partido em torno de Flávio. O senador havia divulgado, horas antes, uma publicação no X. No texto, afirmou que assume a “missão de dar continuidade ao projeto político iniciado por Jair Bolsonaro” e listou problemas que, em sua avaliação, estão no centro do debate nacional, como perda de renda de aposentados, criação de novos tributos, avanço de facções criminosas e falta de oportunidades para jovens.

“Não posso, e não vou, me conformar ao ver nosso país caminhar por um tempo de instabilidade, insegurança e desânimo. Não vou ficar de braços cruzados enquanto vejo a esperança das famílias sendo apagada e nossa democracia sucumbindo”, escreveu o senador em publicação no X.

A confirmação de Valdemar também atua como resposta às tensões internas recentes. O diretório do Ceará havia declarado apoio a uma eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB), movimento que provocou reação imediata dentro do próprio partido e impulsionou críticas públicas de Michelle Bolsonaro.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O impasse levou a sigla a recuar e suspender o apoio. Com a fala do ex-presidente e o anúncio de Flávio, o PL tenta reorganizar sua linha de ação para o próximo ano.