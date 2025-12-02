Assine
Michelle responde a críticas dos filhos de Bolsonaro e volta a atacar Ciro: "Raposa política"

Ex-primeira-dama reforça oposição a Ciro Gomes e pede compreensão dos enteados após impasse político

Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Alicia Bernardes - Correio Braziliense
Repórter
02/12/2025 11:28

Michelle Bolsonaro, wife of former Brazilian president Jair Bolsonaro, leaves the Federal Police headquarters where Bolsonaro is being held, in Brasilia, on November 27, 2025. President Luiz Inacio Lula da Silva said on November 26 that Brazil had given the world a lesson in democracy after his predecessor Jair Bolsonaro was jailed for a failed coup attempt. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
Michelle responde a críticas dos filhos de Bolsonaro e volta a atacar Ciro: "Raposa política" crédito: Evaristo Sa/AFP

Michelle Bolsonaro divulgou, nesta terça-feira (2/12), uma nota nas redes sociais para comentar as críticas recebidas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama virou alvo de ataques após reprovar a aproximação do diretório do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) durante um evento partidário em Fortaleza, no último domingo (30/11).

No texto, Michelle afirma que não poderia apoiar “a candidatura de um homem que tanto mal causou ao meu marido e à minha família”, em referência a Ciro. Ela destaca que respeita o posicionamento dos enteados, mas reforça que também tem o direito de manifestar sua opinião “com liberdade e sinceridade”, mesmo que não saiba se Bolsonaro concorda com ela.

A ex-primeira-dama acrescenta que suas decisões políticas estão subordinadas aos papéis que desempenha na vida pessoal. “Antes de ser líder política, sou mulher, mãe e esposa. E, se tiver que escolher, fico com as duas últimas opções”, escreveu.

Michelle voltou a mencionar que Ciro Gomes foi um dos responsáveis por rotular Jair Bolsonaro como “genocida” e por ingressar com ações que contribuíram para a inelegibilidade do ex-presidente.

“Como ser conivente com o apoio a uma raposa política que se orgulha disso?”, questionou. Para ela, apoiar o tucano para derrotar o PT seria “trocar Joseph Stalin por Vladimir Lenin”.

A presidente do PL Mulher também argumenta que, mesmo quando há divergência dentro de casa, “muitas vezes são as esposas chamadas a mostrar aos maridos que eles podem estar errando”.

Segundo Michelle, sua manifestação em Fortaleza foi movida pela defesa da família e dos valores da direita, que, em sua avaliação, jamais seriam representados por Ciro.

Ao final da nota, Michelle Bolsonaro pede perdão aos enteados pela discordância e afirma que não teve a intenção de confrontá-los. “No episódio de Fortaleza, eu fui apenas uma esposa defendendo o seu marido e a sua família de um homem que sempre nos atacou”, concluiu.

