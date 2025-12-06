Zema sobre pré-candidatura de Flávio Bolsonaro: 'Ajuda a somar forças'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O governador Romeu Zema (Novo) reagiu, nessa sexta-feira (5/12), ao anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República. Em postagem nas redes sociais, Zema afirmou que a decisão “é justa e democrática” e “fortalece o campo da direita”.

"Quando anunciei minha pré-candidatura ao presidente Bolsonaro, ele foi claro: múltiplas candidaturas no primeiro turno ajudam a somar forças no segundo. Então, faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome à presidência", escreveu.

Zema, que também é pré-candidato ao Planalto, disse que teve uma “boa conversa” com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje preso e inelegível, e que ambos concordaram com relação à estratégia de multiplicar candidaturas no primeiro turno.

"Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do Palácio do Planalto, assim como fizemos em Minas Gerais, quando derrotamos o PT e encerramos anos de má gestão. O brasileiro precisa voltar a se orgulhar de nosso país, e acredito que podemos muito mais", disse.

Ele também voltou a criticar a gestão do presidente Lula (PT) e prometeu solidariedade ao escolhido de Bolsonaro. “O foco da direita em 2026 é tirar o PT do poder. Contem comigo até o fim para isso”, declarou.

A pré-candidatura de Flávio Bolsonaro foi anunciada nesta semana, após o senador visitar o pai, Jair Bolsonaro, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Ao sair do encontro, na sexta, ele declarou que foi escolhido para dar continuidade ao projeto político do ex-presidente.

“Confirmo a decisão da maior liderança moral do país, Jair Messias Bolsonaro, de me confiar essa missão”, disse Flávio. A direção nacional do PL também confirmou o nome do senador.

Atritos antigos e tentativa de trégua

Zema já foi alvo de ataques públicos dos filhos de Bolsonaro. Em agosto, quando anunciou sua pré-candidatura, Carlos Bolsonaro chamou governadores de direita, incluindo Zema, de “ratos” e “oportunistas”.

“Se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são em nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar 'fora, PT', mas não entregam liderança, não representam o coração do povo. Querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro”, declarou.

Na época, Zema foi questionado sobre as críticas e tentou manter uma postura conciliadora. “Trabalho com diálogo”, disse na ocasião.