ELEIÇÕES 2026

Zema e outros pré-candidatos reagem à candidatura de Flávio

Caiado e Zema mantêm pré-campanhas e defendem múltiplos nomes no campo conservador, enquanto Michelle Bolsonaro endossa o senador

DR
Danandra Rocha - Correio Braziliense
05/12/2025 21:46 - atualizado em 05/12/2025 21:52

Zema tem menos de 5% de intenção de voto para presidência, aponta pesquisa
Pré-candidato à Presidência, Zema não perde a oportunidade de defender Jair Bolsonaro em suas declarações públicas crédito: Reprodução/Agência Brasil

A pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência, anunciada nesta sexta-feira (5/12), movimentou o campo da direita, provocando reações imediatas de presidenciáveis já lançados e em articulação avançada. Mesmo com a indicação direta do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil-GO) e Romeu Zema (Novo-MG) reafirmaram seus próprios projetos eleitorais, sinalizando que a entrada do senador não deve reduzir o número de nomes no primeiro turno.

Caiado divulgou nota logo após o anúncio, adotando tom de respeito à decisão da família Bolsonaro, mas deixando claro que não pretende recuar. “É uma decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e cabe a todos nós respeitá-la. Da minha parte, sigo pré-candidato e estou convicto de que no próximo ano vamos tirar o PT do poder e devolver o Brasil aos brasileiros”, escreveu.

Romeu Zema também tratou a nova pré-candidatura como parte de uma estratégia mais ampla da direita. Segundo ele, Jair Bolsonaro já havia defendido a presença de múltiplos nomes no primeiro turno. “Faz todo sentido o Flávio apresentar seu nome à Presidência. É justo e democrático”, afirmou. O governador mineiro reforçou que continuará buscando consolidar sua própria candidatura: “Sigo trabalhando todos os dias para tirar o PT do Palácio do Planalto, assim como fizemos em Minas Gerais”.

Outra manifestação veio de Michelle Bolsonaro (PL), que havia sido cogitada por aliados como possível candidata da direita. A ex-primeira-dama endossou publicamente Flávio, desejando a ele “sabedoria, força e graça” na nova etapa. O gesto reforça a tentativa do PL de apresentar unidade familiar em torno do senador, mesmo diante das divergências entre potenciais concorrentes do mesmo campo.

Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), que confirmou sua pré-candidatura em maio, durante a Marcha dos Municípios, não se pronunciou sobre o anúncio de Flávio. 

