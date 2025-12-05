Michelle Bolsonaro comenta sobre candidatura de Flávio à Presidência

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro parabenizou o enteado Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pela pré-candidatura à Presidência da República em 2026. “Que Deus te abençoe”, publicou no Instagram, nesta sexta-feira (5/12).

“Que o Senhor te dê sabedoria, força e graça em cada passo, e que a mão d’Ele conduza o teu caminho para o bem da nossa nação”, escreveu Michelle junto à nota oficial do Partido Liberal (PL) sobre a candidatura.

Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, foi anunciado como pré-candidato nas eleições de 2026. Segundo ele, a escolha foi feita pelo próprio Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal.

Casos de família

A mensagem positiva é mais um sinal de reconciliação na família Bolsonaro. No domingo (30), Michelle e os enteados haviam entrado em discordância, após ela condenar a aproximação do PL com Ciro Gomes (PSDB). A aliança foi suspensa e a situação causou mal estar entre a ex-primeira dama e os filhos do ex-presidente.

Segundo o jornal O Globo, Flávio foi obrigado pelo pai a pedir desculpas públicas à Michelle após as trocas de farpas entre os dois. Na ocasião, ele chamou a madrasta de “autoritária”.

Durante uma visita do filho, Jair teria dito que não aceitaria um complô contra a esposa. Flávio afirmou que, ao fazerem as pazes, ele e Michelle se abraçaram e oraram juntos. Testemunhas afirmam que o, agora pré-candidato do PL, chegou a chorar neste momento.