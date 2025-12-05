Política EM Pauta: Copasa, cassação de Ganem e convocação de Zema em CPI

O episódio desta sexta-feira (5/12) do Política EM Pauta, podcast do Estado de Minas dedicado aos bastidores da política mineira e nacional, destrincha a venda da Copasa, o avanço do processo de cassação do vereador Lucas Ganem (Podemos) e a convocação do governador Romeu Zema (Novo) pela CPMI do INSS, em Brasília. O programa está disponível no YouTube do Portal Uai e nas principais plataformas de áudio.

Logo na abertura, o programa mergulha na votação, em primeiro turno, do projeto de lei que autoriza a privatização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais na terça-feira (2/12). A sessão, como já virou padrão nesse debate, veio temperada por protestos nas galerias, críticas da oposição e a disputa por quórum.

Agora, o texto retorna para a análise da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A reunião que poderia encerrar essa etapa acabou adiada, deixando a discussão mais perto do recesso legislativo, previsto para 21 de dezembro até 1º de fevereiro.

No segundo bloco, o assunto muda de Casa, e segue para a abertura do processo de cassação contra o vereador Lucas Ganem (Podemos), na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Na quinta-feira (4/12), os vereadores acataram, de forma unânime, a denúncia de suspeitas de fraude eleitoral na transferência do domicílio de Ganem para a capital mineira.

Com a aprovação, uma comissão processante foi sorteada para conduzir a apuração interna. Os três integrantes, Bruno Miranda (PDT), Edmar Branco (PCdoB) e Helton Júnior (PSD), terão até 90 dias para ouvir testemunhas, analisar documentos e, ao final, apresentar um relatório que poderá recomendar, ou não, a cassação do colega, eleito sob a bandeira da proteção animal.

Fechando o episódio, a conversa se desloca para Brasília, onde a CPMI do INSS aprovou a convocação do governador Romeu Zema (Novo). Os parlamentares querem ouvir o chefe do Executivo mineiro sobre a atuação da Zema Financeira, empresa da família, que foi uma das poucas instituições autorizadas a operar empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil, hoje Bolsa Família, e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), após medida provisória editada no governo Bolsonaro.

O pedido partiu do deputado Rogério Correia (PT-MG), que também tentou quebrar o sigilo da empresa; a segunda solicitação não avançou, mas a presença de Zema na comissão promete ser um dos momentos mais aguardados das próximas semanas.

A apresentação do episódio ficou por conta dos repórteres Alessandra Mello, Andrei Megre e Sílvia Pires, da editoria de Política. Todos os episódios estão disponíveis na íntegra no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify.